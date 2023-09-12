雲嘉南暴雨淹水 7旬夫妻遭滅頂

嘉縣水上鄉永欽橋赤蘭溪水溢堤，台82線快速道路中和交流道下多達15輛車遭水淹沒，一對老夫妻遭滅頂。記者呂慧瑜／攝影 雲嘉南地區前夜暴雨成災，多處道路交通中斷，低窪處嚴重積淹水，甚至達2公尺。嘉縣台82線快速道路中和交流道下15輛車遭水淹沒，一對老夫妻溺斃車內；竹崎鄉有喪家遭土石掩埋，靠重型機具才挖出冰櫃和遺體。台南市白河區崎內里淹水嚴重，平房全數泡水、農地成爛泥，居民悲從中來。

台82線快速道路中和交流道下前晚因暴雨積水，15輛車慘遭吞沒，消防局出動膠筏救出37人，昨天清晨積水消退，有車主回車上拿東西，發現76歲官姓老翁與72歲妻子疑因逃避不及，在車內慘遭滅頂。死者的兒子哽咽說，父母到梅山鄉販售養樂多、牛奶，「早叫他們不要做了」，沒想到返家途中遇上淹水，來不及求救。

嘉義縣水上鄉義興村長陳美英質疑，縣府道路管制太慢，前夜7時多路面開始積水，直到淹水仍有車從交流道下來。縣長翁章梁說，氣象預報累積雨量70毫米，但許多鄉鎮5小時累積逾200毫米，中埔鄉更高達289毫米，雨勢快到來不及應變，會改善提高警示效率。

竹崎鄉文峰村有喪家遭土石掩埋，全家11人驚險逃生，但冰遺體的冰櫃來不及搬運，遺體慘遭土石掩埋，讓家屬非常焦急，尤其昨天就要出殯，文峰村長王泳焜動員村民、聯絡重型機具開挖，才找到遺體及安葬。

嘉義縣內多數道路已搶通，但台82線中和交流道持續封閉，水上鄉中庒村台82橋下嘉175鄉道、梅山鄉瑞里村縣道166線73公里處仍在搶修。

台南白河崎內里甘宅柏油路淪為厚實的泥巴路。記者謝進盛／攝影

雲林北港大同路與文化路一帶積水達約20公分，很快淹進店家和住戶；台南市白河區崎內里低窪處一度淹水2公尺深，甘宅部落的柏油路變成泥巴路，居民忙清理家園，有人紅著眼眶忍不住悲從中來，市長黃偉哲勘災，指示相關局處全力協助。

崎內里長林志鴻說，甘宅部落瞬間淹水達2公尺，10多戶平房全部泡水，聯外道堆積厚逾50公分泥巴，在區公所、水利局及陸軍協助下搶通道路。另外，善偉橋大水淹過橋面逾1公尺，橋旁有約20公尺擋土牆遭沖毀。

暴雨造成多處災情，也挹注曾文、白河水庫不少水量，曾文水庫前天進水逾3200萬立方公尺，前晚點開始調節性放水，昨上午8時突破5億立方公尺達滿水位，告別過去兩年旱象，也代表未來1年用水無虞；白河水庫進帳豐，也達到滿水位。