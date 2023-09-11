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高雄父子騎車雙載遇女駕駛恍神暴衝 18歲兒遭拖行不治

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

周姓女子今天傍晚駕車行跡高雄市近蓮池潭的翠華路口，疑因精神恍惚誤踩油門，車子失控暴衝撞及前方待轉區機車雙載的吳姓父子，吳男18歲兒子遭拖行約20公尺重傷昏迷，送醫搶救不治，警方正釐清車禍肇責。

騎機車搭載18歲兒子的男子說，只見到車整個撞過來，兒子好像被夾擊後拖行，可能肇事車油門踩錯了暴衝；男子當時一臉擔心地說，兒子倒地後意識模糊，被緊急送醫急救，沒多久醫院宣告不治。

左營警分局交通分隊調查，周姓女子（36歲）於傍晚5時24分許駕車行經左營區翠華路與新庄仔路口，因路口紅燈，周女欲減速，卻疑恍神踩錯油門，車子突然失控暴衝。

周女轎車往前衝撞前方停等紅燈的吳姓男子（50歲）和陳姓男子（31歲）機車，再往前撞及劉姓女子（59歲）駕駛的轎車，兩機車倒地後，吳男後載的18歲兒子慘遭周女的轎車拖行約20公尺，重傷昏迷不醒。

周女連續肇事，導致吳男的兒子和劉女、陳男受傷，3人分別被送醫治療，其中吳男兒子因傷重宣告不治，周等4人經警方施以酒測均無酒駕行為；警詢後，依過失致死罪嫌將周移送偵辦。

高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷（紅圈處），送醫宣告不治。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷（紅圈處），送醫宣告不治。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷，送醫宣告不治。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷，送醫宣告不治。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷，送醫宣告不治。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷，送醫宣告不治。記者張議晨／攝影

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