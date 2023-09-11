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影／嘉義豪雨淹水2死 市消防局拍「受困車內自救片」教你3秒破窗

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣永欽橋附近昨晚暴雨淹水，1對7旬夫妻疑受困車內來不及逃出身亡。據了解，當時不少車輛從82快速道路下交流道發現淹水，因太深難以開出，紛紛報案求援。嘉義市消防局建議駕駛自備「中心衝」或利用頭枕尖銳部位破壞車窗自救，並在官方臉書PO「淹水受困車內，怎麼求生」教學影片

嘉義市消防局表示，由於豪雨造成嘉義地區災情，甚至傳出有民眾受困車輛等不幸案件，特別找來市消防局車輛破壞教官親身示範淹水受困車內的求生技巧。並以影片示範，讓民眾更能輕易了解如何操作。

一、如何使用「中心衝」：遇到水壓擠車門的情況下，會讓車門無法開啟，車輛的電器設備應該都已經失效，無法透過電動窗將車窗搖下來，這時利用三合一「中心衝」把車窗擊破，這工具內一頭有撞針可以將車窗強化玻璃碎裂，後方也有可以將安全帶切開裝置，另一頭可以用來來敲碎玻璃強度，減弱玻璃強度，再將玻璃打破。

車子的前檔大玻璃都用膠合玻璃，強度會比較大，相對車窗是用強化玻璃，就可以用車窗擊破器去擊破，窗戶四角是比較脆弱的部分，可針對四角去做敲擊，當玻璃整個碎裂強度已經破壞的時候，就可以慢慢地將玻璃做一個擊破，創造出開口逃生。

二、如果沒有車窗擊破器，可以找汽車頭枕，它有兩個金屬尖銳部分，朝車窗四角敲擊，如果還是打不破，可以插進車窗與車門間縫隙，利用槓桿原理施力將車窗擊破，製造開口逃生。

消防局表示，經由實測會發現「中心衝」和頭枕相比，速度快且比較省力，增加逃生時間。建議駕駛可以在車內準備這種「中心衝」（「車窗擊破器」）以備不時之需。

消防員示範如何利用頭枕尖銳部分破壞車窗自救。圖／翻攝自嘉義市消防局臉書粉專
消防員示範如何利用頭枕尖銳部分破壞車窗自救。圖／翻攝自嘉義市消防局臉書粉專
消防員示範如何利用「中心衝」破壞車窗自救。圖／翻攝自嘉義市消防局臉書粉專
消防員示範如何利用「中心衝」破壞車窗自救。圖／翻攝自嘉義市消防局臉書粉專

嘉義 淹水 影片

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