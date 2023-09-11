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影／高雄轎車突暴衝撞前車 父子騎車雙載遭波及兒倒地昏迷

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區近蓮池潭的翠華路與新庄仔路口，今天傍晚5時20分許發生車禍，行駛在新莊仔路的周姓女子轎車疑似暴衝，衝撞劉女駕駛的休旅車及騎機車雙載的吳姓父子，吳男18歲兒子倒地後遭拖行20公尺後才停下，送醫前意識模糊；另有一名機車騎士因煞車不及撞上，車禍共3人受傷，警方正釐清車禍肇責。

事故發生當下，剛好記者駕車經過現場，當時只聽到「碰」的一聲，隨即見前方轎車撞及機車，車輛零件散落一地。

遭撞吳姓男子當時騎機車搭載18歲兒子，父子倆停在新庄仔路的待轉區，突遭後方的周女轎車追撞，吳被撞飛，兒子也被拖行，吳男懷疑是肇事車駕駛油門踩錯造成暴衝。

據了解，周女當時行駛在新庄仔路、劉女則在環潭路上，周女紅燈暴衝，事故發生後撞擊到翠華路安全島才停下，車頭幾乎全毀，劉女的休旅車損失也不小，兩人滿臉驚恐呆坐車上，面對詢問不發一語。

意外還波及到另一輛行駛在翠華路上的機車騎士，包含劉女、吳男兒子在內，事故共造成3人受傷送醫。

吳男一臉擔心地說，兒子倒地後意識模糊，被緊急送醫急救，他也收到擦傷，警方已完成測繪釐清事故發生原因。

高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷，車禍釀3人受傷。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷，車禍釀3人受傷。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷（紅圈處），救護員檢傷後緊急送醫。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷（紅圈處），救護員檢傷後緊急送醫。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載及另一輛機車遭波及，父子中的18歲兒子倒地昏迷（紅圈處），救護員檢傷後緊急送醫。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車今天傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載及另一輛機車遭波及，父子中的18歲兒子倒地昏迷（紅圈處），救護員檢傷後緊急送醫。記者張議晨／攝影

車禍

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