影／台中東勢石角溪釣客受困沙洲 消防隊員架繩索救援
台中市東勢區石角溪今天傍晚溪水暴漲，二名受釣客受困，其中一人自行脫困，另一人站在湍急水流中求援，消防隊員架設繩索涉水，救出釣客。
台中市消防局今天下午4點1分接獲報案，東勢區東勢高工舊校區旁石角溪有釣客沙洲受困，據中坑派出所員警表示，現場有2名釣客因溪水暴漲受困沙洲。
消防局出動第二大隊及轄區東勢分隊消防車4輛、救護車1輛，消防人員8名前往救援，現場2名釣客，55歲男子已從岸邊自行脫困，另一名59歲男子受困於水流湍急的沙洲中待救，消防人員架設繩索嘗試涉水接觸受困民眾後，協助受困者穿戴急流救生衣物，消防人員成功引導護送上岸脫困，無受傷。
消防局呼籲，連日午後豪雨，尤其是山區土石含水量飽和，容易引發土石流災害，今天下午石角溪上游區域已有暴雨發生的機率，民眾應留意溪水暴漲並注意安全，建議遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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