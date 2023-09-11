影／台中東勢石角溪釣客受困沙洲 消防隊員架繩索救援

台中市東勢區石角溪今天傍晚溪水暴漲，二名受釣客受困，其中一人自行脫困，另一人站在湍急水流中求援，消防隊員架設繩索涉水，救出釣客。

台中市消防局今天下午4點1分接獲報案，東勢區東勢高工舊校區旁石角溪有釣客沙洲受困，據中坑派出所員警表示，現場有2名釣客因溪水暴漲受困沙洲。

消防局出動第二大隊及轄區東勢分隊消防車4輛、救護車1輛，消防人員8名前往救援，現場2名釣客，55歲男子已從岸邊自行脫困，另一名59歲男子受困於水流湍急的沙洲中待救，消防人員架設繩索嘗試涉水接觸受困民眾後，協助受困者穿戴急流救生衣物，消防人員成功引導護送上岸脫困，無受傷。