快訊

今晚10縣市豪大雨特報！嘉義以南留意局部大雨 周末雨區擴大

高虹安捲豪車、豪宅風波…錢康明去職後再「解夢」爆內幕 竹市府8點反擊

賣巴西過期蛋？ 台農蛋品：幫政府忙還被誤會「以後不賣了」

影／台中東勢石角溪釣客受困沙洲 消防隊員架繩索救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區石角溪今天傍晚溪水暴漲，二名受釣客受困，其中一人自行脫困，另一人站在湍急水流中求援，消防隊員架設繩索涉水，救出釣客。

台中市消防局今天下午4點1分接獲報案，東勢區東勢高工舊校區旁石角溪有釣客沙洲受困，據中坑派出所員警表示，現場有2名釣客因溪水暴漲受困沙洲。

消防局出動第二大隊及轄區東勢分隊消防車4輛、救護車1輛，消防人員8名前往救援，現場2名釣客，55歲男子已從岸邊自行脫困，另一名59歲男子受困於水流湍急的沙洲中待救，消防人員架設繩索嘗試涉水接觸受困民眾後，協助受困者穿戴急流救生衣物，消防人員成功引導護送上岸脫困，無受傷。

消防局呼籲，連日午後豪雨，尤其是山區土石含水量飽和，容易引發土石流災害，今天下午石角溪上游區域已有暴雨發生的機率，民眾應留意溪水暴漲並注意安全，建議遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

台中東勢區石角溪今天傍晚有釣客沙洲受困，消防隊員搶救成功。圖／台中市消防局提供
台中東勢區石角溪今天傍晚有釣客沙洲受困，消防隊員搶救成功。圖／台中市消防局提供
台中東勢區石角溪今天傍晚有釣客沙洲受困，消防隊員搶救成功。圖／台中市消防局提供
台中東勢區石角溪今天傍晚有釣客沙洲受困，消防隊員搶救成功。圖／台中市消防局提供
台中東勢區石角溪今天傍晚有釣客沙洲受困，消防隊員搶救成功。圖／台中市消防局提供
台中東勢區石角溪今天傍晚有釣客沙洲受困，消防隊員搶救成功。圖／台中市消防局提供

台中市 暴雨 豪雨

延伸閱讀

竹北豆子埔溪又染黃 環保局開罰要求3天內恢復溪水原狀

影／大雨狂炸 南市消防局深夜挺進白河山區救出40人

台中大里東勢尾活動中心面臨拆屋還地窘境 市府說話了

釣客撈起「四眼尖刺海怪」嚇爛整盆端去派出所求救 警喊撿到寶：4億年活化石

相關新聞

影／國6聯結車「高空折甘蔗」險墜橋 畫面太驚悚網熱議

國道六號東向北山交流道匝道今發生聯結車自撞事故，因地點在下坡路段，大貨車擦撞護欄後，車頭遭車斗推撞，整輛車猶如「折甘蔗」...

影／嘉義暴雨老夫婦滅頂 今相驗全身泥濘研判窒息死亡

嘉義地區昨暴雨成災，台82線快速道路中和交流道下積水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名受困者，清晨發現有老夫婦在車內逃生...

影／台中東勢石角溪釣客受困沙洲 消防隊員架繩索救援

台中市東勢區石角溪今天傍晚溪水暴漲，二名受釣客受困，其中一人自行脫困，另一人站在湍急水流中求援，消防隊員架設繩索涉水，救...

大貨車在國道不斷逼車長按喇叭 網轟：追神主牌位嗎？

一輛大貨車今天行駛國道一號台中路段，不斷對前車逼車且長按喇叭，一旁轎車駕駛乘客用手機錄影，影片放在臉書爆料公社，大批網友...

影／嘉義豪雨老夫妻滅頂車內 家屬悲：早叫他們別做生意了

嘉義豪雨造成嘉義縣水上鄉82快速道路大淹水，官姓夫妻駕駛廂型車行經該處，疑淹水造成車輛熄火兩人無法脫困...

對到眼抓狂？北投唭哩岸捷運站外詭異男疑持剪刀 狂追嚇壞女騎士

台北北投區西安街二段、唭哩岸捷運站前，昨天上午出現一名年約40多歲的男子，涉嫌作勢拿物品追逐女子，女子驚嚇中看到物品疑似...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦