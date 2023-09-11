影／國6聯結車「高空折甘蔗」險墜橋 畫面太驚悚網熱議

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道六號東向北山交流道匝道今發生聯結車自撞事故，因地點在下坡路段，大貨車擦撞護欄後，車頭遭車斗推撞，整輛車猶如「折甘蔗」險墜橋，也一度占據車道，畫面驚悚引熱議，經排除，車流恢復正常，幸無人受傷，也未波及其他車輛。

據了解，該起事故發生於今天上午8時許，一輛聯結車要從國道6號東行線下北山交流道，未料行經該處匝道過彎時，疑因下坡煞車不當，車輛失控擦撞護欄，車頭遭後方車斗向前推撞後，車頭、車斗宛如「折甘蔗」般，占據整條道路。

而該輛聯結車卡在匝道上，後方車輛無法通行，車流一度回堵，國道警方獲報後立刻調遣其他車輛拖吊，上午近11時排除事故，恢復通行；警方則表示，經查，該車駕駛無酒駕，也無人員受傷，疑因不熟路況且操作不當，詳細肇因仍待釐清。

此外，該事故發生在國道6號，全線幾乎都是高架道路，平均墩柱高度逾50公尺，其中北山交流道距地面也達20公尺，約8層樓高，事發當下有同向的用路人拍下事故現況，並放上臉書分享，聯結車看起來險墜橋，畫面驚悚也引發討論。

不少網友直呼「嚇死」、「可怕」，甚至留言「嚇死人了，那個下去不是開玩笑的」、「哇勒，還好沒衝下去」、「好危險，好可怕唷」、「褲子尿一包」、「到底是？怎麼開？」、「車頭想要看風景」等，也有很多人頻說「平安」、「阿彌陀佛」。

國道六號北山交流道匝道今有聯結車自撞，整輛車「高空折甘蔗」險墜橋，畫面驚悚。圖／民眾提供
國道六號北山交流道匝道今有聯結車自撞，整輛車「高空折甘蔗」險墜橋，畫面驚悚。圖／民眾提供
國道六號北山交流道匝道今有聯結車自撞，整輛車「高空折甘蔗」險墜橋，畫面驚悚。圖／民眾提供
國道六號北山交流道匝道今有聯結車自撞，整輛車「高空折甘蔗」險墜橋，畫面驚悚。圖／民眾提供
國道六號東向北山交流道匝道今發生聯結車自撞事故，整輛車「折甘蔗」險墜橋，畫面驚悚。圖／民眾提供
國道六號東向北山交流道匝道今發生聯結車自撞事故，整輛車「折甘蔗」險墜橋，畫面驚悚。圖／民眾提供
國道六號東向北山交流道匝道今發生聯結車自撞事故，整輛車「折甘蔗」險墜橋，畫面驚悚。圖／民眾提供
國道六號東向北山交流道匝道今發生聯結車自撞事故，整輛車「折甘蔗」險墜橋，畫面驚悚。圖／民眾提供

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