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基泰第二波假扣押2億元怎麼算？ 北市法務局長連堂凱這樣解答

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基泰建設建案「基泰大直」因施工不當，造成鄰近7棟民宅嚴重受損，台北市政府法務局長連堂凱9日晚間遞狀，針對市府損失聲請首波假扣押6195萬9982元，連堂凱指出，裁定結果依書面為準；另外，連堂凱今下午再度前往法院遞狀，替10戶災民重建房屋聲請第二波假扣押，金額達約2億元。

連堂凱指出，律師自昨天開始與25戶全倒戶聯繫，目前已有10戶簽委任狀，委任律師聲請假扣押，金額初估是2億元，是以幫住戶重建費用作為假扣押聲請標的金額。

他說，假扣押金額是請工務局協助評估概算，若要重新替全倒戶蓋回同樣建設大概需要多少錢，但因現今建築法令規定要加挖地下室，所以也把此部分金額加進去，雖然無法找技師精算金額，但「算出來的金額都是有所本」，希望法院可以審酌。

至於其餘15戶尚未委任的理由，連堂凱說，有住戶接了電話就掛掉，擔心是詐騙集團，他可以理解住戶在不明狀況下會擔心受怕，有的住戶是因產權有糾紛，也有住戶是與律師聯繫上，但時間因素來不及送進法院，市府會陸續替住戶送進法院，後續會有第三波、第四波假扣押，市長也裁示一定會替住戶墊支擔保金。

連堂凱指出，市府尚未收到書面的首波假扣押裁定結果，但有傳聞為「駁回」，他認為一切以書面為準，呼籲法院若書狀內容有需要補充、說明，法務局和律師一定都會配合法院調查。

台北市政府法務局長連堂凱今替10戶災民聲請第二波假扣押2億元。記者林孟潔／攝影
台北市政府法務局長連堂凱今替10戶災民聲請第二波假扣押2億元。記者林孟潔／攝影

假扣押 律師 詐騙集團

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