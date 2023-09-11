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嘉義暴雨老夫婦滅頂 今相驗全身泥濘研判窒息死亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地區昨暴雨成災，台82線快速道路中和交流道下積水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名受困者，清晨發現有老夫婦在車內逃生不及滅頂死亡。今天檢警相驗，2名死者全身泥濘，鼻腔有泥濘跟溺液流出，研判溺水窒息死亡。

檢警今天相驗，2名死者都是全身泥濘，溺水窒息，研判大雨致道路積水，車輛滅頂，屬意外死亡。

台82線快速道路中和交流道下今晨水退，有民眾前往車輛取物時，驚見有輛貨車上躺一對年約70歲的男女全身泥濘，慘遭滅頂已無生命跡象，經查死者為水上鄉76歲官男及他的72歲妻子。警方封鎖現場待鑑識調查死因，並擴大災區半徑500公尺範圍搜索。

水上鄉中和交流道至永欽橋災情慘重，昨晚多輛車同時慘遭滅頂，有車輛從車道遭洪水衝入田，嘉義縣市消防局救出32名受困者。

昨天嘉義豪雨有對老夫婦逃生不及滅頂。圖／本報資料照片
昨天嘉義豪雨有對老夫婦逃生不及滅頂。圖／本報資料照片
昨天嘉義豪雨台82線快速道路中和交流道下積水，有對老夫婦逃生不及滅頂。圖／本報資料照片
昨天嘉義豪雨台82線快速道路中和交流道下積水，有對老夫婦逃生不及滅頂。圖／本報資料照片

嘉義 溺水 洪水

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