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大貨車在國道不斷逼車長按喇叭 網轟：追神主牌位嗎？
一輛大貨車今天行駛國道一號台中路段，不斷對前車逼車且長按喇叭，一旁轎車駕駛乘客用手機錄影，影片放在臉書爆料公社，大批網友怒轟大貨車駕駛「追神主牌位嗎？」大貨車駕駛已被檢舉，國道警方調查中。
國道公路警察局第三公路警察大隊今天說明，民眾在臉書爆料公社發文張貼影片，也到警局線上檢舉違規專區檢舉， 經調查，大貨車駕駛行為構成道路交通管理處罰條例第43條，以迫近或其他不當方式迫使他車讓道違規，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰並吊扣該汽車牌照6個月，但因影像未有時間資訊，第三大隊將主動聯繫檢舉人確認資訊後予以舉發。
第三大隊呼籲用路人駕車時安全駕駛，勿以任何方式造成其他用路人往來之危險，避免觸法。
PO文和影片民眾說，今天行駛國道一號台中北上路段，真心覺得很恐怖，他看到前方一輛大貨車瘋狂逼前方小車，瘋狂長按喇叭，硬要切換車道，距離前車距離很近，險象環生。
網友看到影片內容後說，大貨車駕駛要追神主牌位嗎，「空車是有多趕？」也有人說，逼車不對，烏龜問題也很大，懷疑前車車速太慢，有人說應該是塞車；還有人留言「大車準備殺人的日常」，「趕去投胎」，「拜託檢舉這名駕駛，讓他吊銷駕照」。
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