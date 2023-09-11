快訊

PLG／緊咬林秉聖多次私下協商 攻城獅要台新球團面對事實

疑返家途中遇淹水…嘉義老夫妻滅頂車內 家屬悲：早叫他們別做生意了

基泰提重建受災戶1坪換1坪 土木專家批省小錢花大錢：至少換1.1坪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大貨車在國道不斷逼車長按喇叭 網轟：追神主牌位嗎？

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛大貨車今天行駛國道一號台中路段，不斷對前車逼車且長按喇叭，一旁轎車駕駛乘客用手機錄影，影片放在臉書爆料公社，大批網友怒轟大貨車駕駛「追神主牌位嗎？」大貨車駕駛已被檢舉，國道警方調查中。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天說明，民眾在臉書爆料公社發文張貼影片，也到警局線上檢舉違規專區檢舉， 經調查，大貨車駕駛行為構成道路交通管理處罰條例第43條，以迫近或其他不當方式迫使他車讓道違規，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰並吊扣該汽車牌照6個月，但因影像未有時間資訊，第三大隊將主動聯繫檢舉人確認資訊後予以舉發。

第三大隊呼籲用路人駕車時安全駕駛，勿以任何方式造成其他用路人往來之危險，避免觸法。

PO文和影片民眾說，今天行駛國道一號台中北上路段，真心覺得很恐怖，他看到前方一輛大貨車瘋狂逼前方小車，瘋狂長按喇叭，硬要切換車道，距離前車距離很近，險象環生。

網友看到影片內容後說，大貨車駕駛要追神主牌位嗎，「空車是有多趕？」也有人說，逼車不對，烏龜問題也很大，懷疑前車車速太慢，有人說應該是塞車；還有人留言「大車準備殺人的日常」，「趕去投胎」，「拜託檢舉這名駕駛，讓他吊銷駕照」。

一輛大貨車今天在國道一號台中路段，疑似沿路不斷逼車長按喇叭。圖／取自臉書爆料公社
一輛大貨車今天在國道一號台中路段，疑似沿路不斷逼車長按喇叭。圖／取自臉書爆料公社

國道 影片 爆料公社

延伸閱讀

新北觀音山司機內急衝廁所 25噸大貨車順坡溜下去…撞斷電桿

用路人快改道！國4潭子段重大車禍 大貨車翻覆釀1死1傷

影／天雨路滑或未注意前車？台78線4車追撞、白色BMW撞爛到「認不出車型」

影／單車客被淡水客運司機按喇叭 廣播嗆「你父母死了嗎？」

相關新聞

嘉義暴雨老夫婦滅頂 今相驗全身泥濘研判窒息死亡

嘉義地區昨暴雨成災，台82線快速道路中和交流道下積水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名受困者，清晨發現有老夫婦在車內逃生...

大貨車在國道不斷逼車長按喇叭 網轟：追神主牌位嗎？

一輛大貨車今天行駛國道一號台中路段，不斷對前車逼車且長按喇叭，一旁轎車駕駛乘客用手機錄影，影片放在臉書爆料公社，大批網友...

影／嘉義豪雨老夫妻滅頂車內 家屬悲：早叫他們別做生意了

嘉義豪雨造成嘉義縣水上鄉82快速道路大淹水，官姓夫妻駕駛廂型車行經該處，疑淹水造成車輛熄火兩人無法脫困...

對到眼抓狂？北投唭哩岸捷運站外詭異男疑持剪刀 狂追嚇壞女騎士

台北北投區西安街二段、唭哩岸捷運站前，昨天上午出現一名年約40多歲的男子，涉嫌作勢拿物品追逐女子，女子驚嚇中看到物品疑似...

買空賣空！他臉書貼「送養柴犬」 詐騙1萬3千元疫苗費

陳姓男子在臉書社團發文「送養柴犬」，有民眾看到有興趣聯絡，陳男以「打疫苗」名義交犬時要求匯款1萬3000元，買家付錢後卻...

開特斯拉倒車A到被老公罵「死三寶」 網一面倒：放過你老公

一名女子今上網討拍，指她昨開老公的特斯拉倒車A到，老公先關心車再罵她「死三寶」，她已很生氣，後得知維修費要20萬元，老公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦