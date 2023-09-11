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無路口監視器畫面也破案 台中警揪出肇逃機車騎士

中央社／ 台中11日電

蔡姓男子日前騎機車在台中市某路口肇事逃逸，警方調閱路口監視器未能取得肇事瞬間，但發現1輛轎車行駛在肇逃車輛後方，經轎車駕駛提供行車記錄影像，蔡男才坦承犯案被送辦。

台中市警察局第五分局今天表示，警方今年8月26日上午10時多，獲報北屯區昌平路二段與崇德八路口發生交通事故，交通分隊警員吳政哲到場時，發現騎機車受傷的76歲江女已被送往醫院治療，但另名肇事機車騎士，案發後已逃逸。

經警方調閱現場路口監視器，發現警用監視器未能拍下事故瞬間，便持續尋找周邊私人監視器，但屋主不在家且很少出現，增加案件調查難度。

辦案員警仍持續擴大調查，發現事發地點附近1個路口監視器，經調閱畫面發現有1輛小客車，曾在事故發生前在肇逃機車的後方行駛，經警方聯繫轎車駕駛，對方也理解傷者需要協助，立即提供關鍵的車上行車記錄器畫面，讓警方取得事故過程畫面。

經警方通知涉嫌肇逃機車騎士58歲蔡男到案，他坦承當時確實與江女發生擦撞，但認為江女無大礙，於是沒有報警，也未叫救護車就離開現場；警方告知蔡男，江女臉部及腳都有傷勢，已涉犯肇事逃逸罪，警方全案訊問後，日前已將他依法函送台中地檢署偵辦。

監視器 肇逃

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