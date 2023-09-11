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影／嘉義豪雨老夫妻滅頂車內 家屬悲：早叫他們別做生意了
嘉義豪雨造成嘉義縣水上鄉82快速道路大淹水，官姓夫妻駕駛廂型車行經該處，疑淹水造成車輛熄火兩人無法脫困，上午被人發現滅頂於車中。家屬今接獲噩耗相當難過，家屬說兩人是到梅山鄉做生意，沒想回家途中遇難，「早叫他們不要做了」。
據了解，官姓夫妻駕駛廂型車昨晚從82快速道下中和交流道，往永欽橋方向，要返回水上鄉民生社區住處，僅距離不到10分鐘車程，卻遇上大淹水。直到今清晨有其他從車輛脫困者，回現場拿取車內東西，才發現廂型車內有人，不過消防人員趕來才發現兩人都無生命跡象。
死者的二姊、死者兒子表示，兩人批養樂多、牛奶到梅山鄉販售，應該是工作完要返家途中遇上淹水，可能水來得太快，兩人似乎並未打電話回家求救；死者兒子哽咽地說「早叫他們（指這對老夫妻）不要做了」。
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