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對到眼抓狂？北投唭哩岸捷運站外詭異男疑持剪刀 狂追嚇壞女騎士

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北北投區西安街二段、唭哩岸捷運站前，昨天上午出現一名年約40多歲的男子，涉嫌作勢拿物品追逐女子，女子驚嚇中看到物品疑似為一把紅色握柄的剪刀，隨即騎車離開現場，赴石牌派出所報案提告恐嚇罪。警方已鎖定男子身分，但其居無定所，將通知到案說明。

臉書靠北北投幫貼文指出，女子在9月10日上午6時許，在唭哩岸捷運站前路邊遇到詭異男子，女子和男子對到眼後，男子疑撈自己袋子裡的物品，疑似是把紅色握柄剪刀，女子害怕遭男子持剪刀攻擊，立刻騎車離開。貼文內容稱，女子在逃離過程中回頭看一下，「他居然真的追過來！他跑超快的，我立馬轉到右邊巷子裡，他居然已經追到巷口」、「嚇到我大便都縮起來啦！」、「太驚魂就去警局報案」。

據悉，此名男子曾一度經常出現在北投轄區，也在北市多處所出沒，這次男子快速衝向女子，女子驚嚇報案，警方獲報恐嚇安全罪嫌後，調閱周邊監視器畫面，已掌握嫌疑人身分雖掌握身份，但其居無定所，警方將通知男子到案說明，釐清案情。

北投分局呼籲，民眾如發現可疑人事物或遭受不法侵害，請撥打110報案，民眾生命、身體、財產安全之保護，警方責無旁貸，對於不法情事，也持續嚴正執法打擊犯罪。

男子疑似持剪刀追逐女子，遭提告恐嚇罪。圖／翻攝臉書靠北北投幫
男子疑似持剪刀追逐女子，遭提告恐嚇罪。圖／翻攝臉書靠北北投幫
男子疑似持剪刀追逐女子。記者蕭雅娟／翻攝
男子疑似持剪刀追逐女子。記者蕭雅娟／翻攝
男子疑似持剪刀追逐女子，遭提告恐嚇罪，警方已鎖定身分。圖／翻攝臉書靠北北投幫
男子疑似持剪刀追逐女子，遭提告恐嚇罪，警方已鎖定身分。圖／翻攝臉書靠北北投幫
男子疑似持剪刀追逐女子，遭提告恐嚇罪，警方已鎖定身分。圖／翻攝臉書靠北北投幫
男子疑似持剪刀追逐女子，遭提告恐嚇罪，警方已鎖定身分。圖／翻攝臉書靠北北投幫

北投 恐嚇 捷運

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