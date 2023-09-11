影／台中男輕生竟是欠百萬賭債 警昨搗破賭場抓85人

台中市一名男子在近日輕生，家屬向警方透露是數百萬賭債造成，第三警分局與第六警分局成立專案小組偵辦，昨天出動特勤，前往西屯區破獲一處職業賭場，帶回涉案負責人、賭客等85人，查扣百萬元現金、籌碼5600萬元，全案警詢後將依賭博罪送辦。

第三警分局在在上月中旬，受理陳姓男子（24歲）尋短案件，經家屬反映，應與積欠西屯區一處職業賭場數百萬賭債有關，警方確認死者有出入賭場等情資後，與第六警分局共組專案小組，報請台中地檢署雲股檢察官陳振義指揮，經縝密且全面蒐證後，昨天聲請搜索票獲准，前往查緝。

專案小組昨天聯同特勤警力，以迅雷不及掩耳速度強勢攻堅，突破隱藏在台灣大道二段某處地下室的職業賭場大門，一舉緝獲現場負責人、荷官、實習荷官、櫃台、安管、賭客等85人，警方也出動大巴接送。

專案小組在現場查扣賭資新近百萬元、兌換新台幣1比1的籌碼5600餘萬，另有點鈔機、洗牌機、各式賭具、監視器、通訊設備、賭桌、電動麻將桌等贓證物，全案警詢後，以賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，另賭客則依社維法裁處。

第三警分局呼籲，賭博行為害人害己，嚴重者傾家盪產，將持續強力掃蕩賭博不法行為，淨化社會治安，杜絕歪風；另也宣誓，欲以選舉賭盤擾亂選舉不法分子，警方雖因選舉勤務繁忙，但對此類犯罪必將查緝到底，絕不手軟。

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台中市警方昨天在西屯區查獲一處職業賭場，帶回涉案人等85人。記者陳宏睿／翻攝