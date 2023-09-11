聽新聞
test
0:00 / 0:00
消防車停在新北環快三重段處理火燒車 廂型車追撞車頭全毀
新北市消防局今天中午派車前往新北環快，處理三重區龍門路上橋端火燒車，結果事故車沒起火，消防水箱車卻被另1輛廂型車由後方追撞，停在現場的救護車直接將受傷肇事駕駛送醫急診。
消防局是在上午11時49分獲報發生汽車火警，重陽消防分隊派遣2輛水箱車、1輛救護車趕抵，發現是1輛小型起重機吊車，爬上匝道沒多久，引擎便開始冒白煙，但是沒起火，因此沒有出水灌救。
消防隊員到場大約10分鐘，還在檢查事故車狀況時，後方突然傳出撞擊聲響，是一輛廂型客貨車撞上消防水箱車。消防車僅左後方艙門鈑金受損，廂型車車頭嚴重凹陷變形、安全氣囊爆開，31歲林姓駕駛聲稱未注意前方路況，來不及剎車，撞擊導致雙手和腹部都有擦挫傷，由救護車送往新北市立三重醫院，車禍詳情由警方調查。
消防局第三大隊大隊長陳志德指出，駕駛人若感覺精神不濟或身體不適，應停靠安全處所休息或請求協助，必要的時候可打119安排救護車送醫，才能避免發生車禍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言