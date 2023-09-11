消防車停在新北環快三重段處理火燒車 廂型車追撞車頭全毀

新北市消防局今天中午派車前往新北環快，處理三重區龍門路上橋端火燒車，結果事故車沒起火，消防水箱車卻被另1輛廂型車由後方追撞，停在現場的救護車直接將受傷肇事駕駛送醫急診。

消防局是在上午11時49分獲報發生汽車火警，重陽消防分隊派遣2輛水箱車、1輛救護車趕抵，發現是1輛小型起重機吊車，爬上匝道沒多久，引擎便開始冒白煙，但是沒起火，因此沒有出水灌救。

消防隊員到場大約10分鐘，還在檢查事故車狀況時，後方突然傳出撞擊聲響，是一輛廂型客貨車撞上消防水箱車。消防車僅左後方艙門鈑金受損，廂型車車頭嚴重凹陷變形、安全氣囊爆開，31歲林姓駕駛聲稱未注意前方路況，來不及剎車，撞擊導致雙手和腹部都有擦挫傷，由救護車送往新北市立三重醫院，車禍詳情由警方調查。