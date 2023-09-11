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高雄男投宿摩鐵早午餐都沒吃 服務員驚見他倒浴缸猝死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

46歲林姓男子今晨投宿高雄鳳山區一家汽車旅館，中午服務員發現林男早、午餐都沒拿，開房門查看，發現他全身赤裸倒臥在浴缸，已無生命跡象，嚇得報警；警方到場發現林已明顯死亡，鑑識採證未發現有打鬥痕跡，將報請檢察官相驗死因。

鳳山警分局新甲派出所警方今天中午12時許，接獲轄區一家汽車旅館報案，服務員指稱有房客仰躺在房間浴缸內已無氣息，警方立即趕赴現場，發現男全身赤裸倒在浴缸內子已明顯死亡。

警方從男子遺留在房間內的證件，發現死者是46歲林姓男子，服務員表示，林男今天凌晨零時投宿入住休息，因見他早、午餐都未拿取，撥打房內電話也無人接聽，敲門也沒反應，因此開房門查看，才發現他已倒臥在浴室內，已無生命跡象。

警方封鎖現場，通知採證小組到場採證，發現房間內有酒精飲品，但林男身體無遭受外力影響狀況，案發現場亦無發現侵入打鬥痕跡，將報請檢察官相驗釐清確切死因。

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林姓男子今晨投宿高雄鳳山區一家汽車旅館，因早、午餐都沒吃，服務員開房門查看，發現他全身赤裸倒臥在浴缸已暴斃。記者石秀華／翻攝
林姓男子今晨投宿高雄鳳山區一家汽車旅館，因早、午餐都沒吃，服務員開房門查看，發現他全身赤裸倒臥在浴缸已暴斃。記者石秀華／翻攝

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