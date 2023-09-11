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被嗆「山道猴」瞬間暴怒 屁孩狂揮西瓜刀悲慘後果曝光
新北市18歲彭姓男子昨天凌晨與友人分騎3輛機車前往烏來夜遊，途中因與騎士吳男、林男發生行車糾紛引發口角衝突，彭男不滿遭對方嗆是「山道猴」，憤而追上前並亮出西瓜刀揮舞作勢砍人，隨即騎車逃離現場。新店警方獲報展開追查，經被害人指認後鎖定彭男涉案，警方將通知彭男到案並依恐嚇罪嫌偵辦。
據了解，新店警方昨天凌晨1時許接獲19歲吳男及林男報案表示，在烏來區溫泉街因行車糾紛遭1名男子持西瓜刀恐嚇。警方獲報趕抵時，持刀恐嚇的男子已經與其他友人一同逃離現場。警方隨即展開追捕，追了約10公里後在新烏路台九甲11公里處攔下騎機車的18歲彭姓男子。
警方清查身分時，因彭男並非現行犯且也未在他身上查獲刀械，警方抄登彭男資料及記錄特徵後讓彭男離開，並返回案發現場提供彭男特徵及畫面供被害人指認，經被害人確認彭男就是持西瓜刀揮舞的嫌犯，警方目前將通知彭男到案，並依恐嚇罪嫌偵辦。
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