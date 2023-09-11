影／沒監視器也能抓肇逃 警用一招破案揪出逃逸者

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局警方在上月底獲報，轄內有一起車禍案件，江姓女騎士車禍送醫，不過與她發生車禍的騎士卻不知所蹤，因現場住戶沒有架設監視器，警員吳政哲從路口監視器著手，找到當時開在江女後方的駕駛，順利取得案發過程的行車記錄器，將涉嫌肇事逃逸的蔡姓男子送辦。

第五警分局在上月26日上午10時許，接獲民眾報案，北屯區昌平路二段崇德八路有車禍，目擊者證稱，江姓婦人（76歲）已被送往醫院接受治療，交通分隊警員吳政哲到場調查，但路口監視器未能捕捉到事故的瞬間，便持續尋找私人監視器，但屋主不在家且很少出現，增加案件的難度。

警員利用位於事發地點附近的一個路口監視器，成功從該監視器的畫面中確認到一輛轎車在事故重機後方行駛，因此趕緊聯繫該車駕駛，該名駕駛很熱心，提供關鍵行車記錄器影像。

警員隨即通知涉嫌肇事逃逸的蔡姓機車騎士（58歲），蔡在8日到案，承認當時確實與江女發生擦撞，但認為江女無大礙，因此沒有報警，也未叫救護車，匆匆離開現場。

警員告知蔡男有關江女臉部、腳部都有傷勢，肇逃行為不合法，應協助受傷者及時獲得救治，全案依法函送台中地檢署偵辦。

江女家屬得知警員努力追查，在監視器無法提供直接證據的情況下，成功找出肇事者，深表感謝。

第五警分局提醒，發生交通事故後切勿逃逸，不論責任歸屬如何，應立即撥打110通報警方或撥打119請求救護，以確保受傷者得到及時的救援。

台中市北屯區在上月底發生一起機車車禍，肇事的機車騎士未報案逃逸，警方追查到後方的轎車駕駛，提供關鍵影像。圖／第五警分局提供
台中市北屯區在上月底發生一起機車車禍，肇事的機車騎士未報案逃逸，警方追查到後方的轎車駕駛，提供關鍵影像。圖／第五警分局提供
台中市北屯區在上月底發生一起機車車禍，肇事的機車騎士未報案逃逸，警方追查到後方的轎車駕駛，提供關鍵影像。圖／第五警分局提供
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監視器 車禍 肇逃

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