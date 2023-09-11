國1南崁環道聯結車自撞！貨櫃側翻邊坡 現場封閉拖吊

桃園一輛聯結車下交流道時，不明原因自撞邊坡，導致車上的貨櫃傾斜滑落卡在邊坡草皮上。記者周嘉茹／翻攝 國道1號南向49公里南崁入口環道，今天上午10點多發生一輛聯結車貨櫃側翻意外，該輛聯結車在下交流道時，不明原因自撞邊坡，導致車上的貨櫃傾斜，滑落卡在邊坡草皮上，警方獲報到場處理中，目前聯結車已移離車道，由吊車協助拖吊，現場封閉環道中，請用路人留意。

國道警察局第一公路警察大隊說，今上午10點15分獲報，國道1號南向49公里南崁入口環道發生聯結車自撞事故，其中聯結車上的貨櫃因撞擊後傾斜側翻，掉落於邊坡草皮，同事撞斷路燈，砸中要下交流道的另一輛小客車，警方立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車及消防隊協助。