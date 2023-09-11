跟賈永婕一樣衰！前移民署長莫天虎遭詐團盜用帳號

前移民署長莫天虎擔任中華救助總會理事長期間，該會捐款帳號遭詐團盜用。記者侯永全／攝影 詐騙集團無孔不入，常利用名人或知名公益團體捐款帳號行騙，今年5月間，藝人賈永婕才因防疫募捐成立「台灣永婕美少女慈善協會」，不料協會帳號竟被詐團用來騙錢挨告，經檢警調查獲不起訴。如今移民署前署長莫天虎同樣因擔任中華救助總會理事長期間，總會捐款帳號遭詐團用來行騙，害莫天虎被依詐欺罪嫌送辦，所幸台北地檢署還他清白，認定是帳號遭冒用，將他不起訴。

據了解，日前有民眾向新竹縣警方報案，指稱遇到詐騙，對方並邀求匯款至特定銀行帳號，事後查出帳號為中華救助總會捐款帳號，身為該會理事長著莫天虎因此被依涉嫌詐欺函送檢方偵辦，

檢方調查後，認定上述詐欺犯罪與中華救助總會無關，是帳號遭詐團盜用，因此將莫天虎不起訴。檢警指出，詐團手法日新月異，甚至會交叉掩護，先冒用公益基金會捐款帳號，取信被害人，要求小額匯款，之後再以各種如投資等藉口和話術非，誘導被害人將巨額款項匯進詐團的人頭帳戶。

但這些公益、慈善團體帳戶被冒用，一旦被害人提告，捐款帳戶也隨之將被凍結，不僅造成名譽收損，會務運作也會太受影響。