嘉義豪雨淹水2死…困車內如何自救 消防員：平時準備這小工具

嘉市消防局第一分隊長陳建瑋建議，若遇上淹水受困車內，可使用「中心衝」擊破車窗。圖／嘉市消防局第一分隊長陳建瑋提供 嘉義縣永欽橋附近昨晚暴雨淹水，1對7旬夫妻疑受困車內來不及逃出身亡。據了解，當時不少車輛從82快速道路下交流道發現淹水，因太深難以開出，紛紛報案求援。嘉市消防局第一分隊長陳建瑋說，若發現轎車淹水熄火困住無法駛出，第1時間想辦法逃出車外，否則車子無法抵擋水從縫隙滲入。

陳建瑋解釋，人都會有「歸巢」的本能，躲回心理上覺得安全的地方，例如火災時逃不出去，會想躲回房間，車輛遇上淹水，也可能認為出去好像很危險，不過恐怕錯失最佳逃生時間點。

陳建瑋說，假如車輛不慎衝到積水深處，車子還有電的情況下，趕緊嘗試打開車門，可用身體一邊頂、一邊踢車門，或拉下車窗，趕快逃出車外。