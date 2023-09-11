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男子騎車回家途中迷路 警攔截他才驚覺自己迷途5小時

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名住北屯的男子與友人各騎機車至豐原看中醫，看診完欲返家時，友人一回頭，赫然發現原先騎在後方的男子跟丟急報案，員警找到仍在迷途的男子。圖／警方提供
台中一名住北屯的男子與友人各騎機車至豐原看中醫，看診完欲返家時，友人一回頭，赫然發現原先騎在後方的男子跟丟急報案，員警找到仍在迷途的男子。圖／警方提供
台中一名住北屯男子日前與朋友各騎機車到豐原看中醫，回程途中，朋友回頭驚覺男子騎到跟丟，尋找5小時仍找不到人急報案，員警在街頭找到男子，他仍在騎車迷途，卻不知自己迷路5小時，原來他有失智傾向。

台中市警局豐原分局豐原派出所警員張桓嘉本月6日下午4點值班時，江姓女子慌張衝進派出所表示，她朋友67歲王姓男子，有失智傾向，二人各騎機車，江女帶路從北屯至豐原的中正路中醫診所看診，返程騎到途中，江女一回頭赫然發現跟在身後的王男不見了，她在豐原市區找了5個多小時仍找不到人，無助下才到派出所求助。

員警先安撫江女緊張情緒，透過行車紀錄查詢系統，更新王男最新位置，派遣線上巡邏警力范家維、黃博聖尋找，經分析王男騎車在中山路、圓環東路一帶繞圈後，員警鎖定已重複經過數次的路口等，終於在下午4點38分，在豐原區中山路近中正路口，攔下尚在迷航的王男。

王男一臉錯愕不解警方為何攔他，員警請他查看身上的手機，發現有多通未接來電，他才驚覺自己迷途5個多小時。江女得知尋獲消息後，隨即趕至現場，感謝員警熱心協助。

豐原分局長劉其賢提醒，若家中有失智、疾病或年長者，應多加留意其動向，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分，使走失者能在最短時間與家人團聚。

失智

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