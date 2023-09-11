又見花蓮轎車闖平交道擦撞普悠瑪號 女駕駛公共危險罪送辦
花蓮50歲蔡姓女駕駛昨天晚間8時36分左右開車闖越吉安鄉稻香村平交道，在遮斷桿內與台鐵445次普悠瑪號列車發生擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘。鐵路警察局花蓮分局表示，肇事蔡女依違反公共危險罪移送地檢署偵辦，交通違規部分依法予以告發。
目擊民眾說，稻香村平交道當時已閃燈，轎車仍向前行駛，通過一半的時候柵欄放下，車輛停在黃色網狀線內，靠鐵軌很近，平交道「異物偵測系統有啟動發出告警」請車輛離開，但車卻停在原地，隨即看到列車減速通過，仍擦撞到車輛車頭。
鐵路警察局花蓮分局立刻派遣警力前往事故現場蒐證及測繪，轎車駕駛酒測值為零，無人受傷。台鐵列車車頭毀損，經檢查後續行北上，誤點77分鐘。
鐵警與台鐵電務段確認，案發時平交道異物偵測系統有啟動發出告警，平交道預警提示也示警列車減速。全案訊後，肇事駕駛依違反公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦，另交通違規部分依據違反道路交通管理處罰條例第54條予以告發。
鐵路警察局花蓮分局表示，遇鐵路平交道警鈴已響、閃光號誌已顯示、遮斷器開始放下，汽車駕駛人仍強行闖越，可處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕照1年；因而肇事者，吊銷其駕駛執照。呼籲用路人行近平交道時，應降速並保持安全車距，勿以魚貫方式緊跟前車。
稻香平交道事故頻傳，今年5月曾發生轎車卡在平交道警戒區，去年8月也有貪快車輛不慎卡在平交道內，十分危險。另外，上月21日，林姓男子酒駕，在佳民村平交道衝破平交道柵欄，直接撞擊行進中401次太魯閣號，導致列車車廂受損。
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