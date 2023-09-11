快訊

躲太陽比未禮讓行人嚴重？女騎士樹蔭下停車 接1.6萬天價罰單

日本和牛及澳洲和牛明明都「和牛」為何價差大？ 專家揭4大差異

旅英日作家一針見血過時企業文化：無能高齡主管逼走人才

又見花蓮轎車闖平交道擦撞普悠瑪號 女駕駛公共危險罪送辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

蔡姓女駕駛昨日晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內與台鐵445次普悠瑪號列車擦撞，駕駛依違反公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。圖／鐵路警察局花蓮分局提供
蔡姓女駕駛昨日晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內與台鐵445次普悠瑪號列車擦撞，駕駛依違反公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。圖／鐵路警察局花蓮分局提供
花蓮50歲蔡姓女駕駛昨天晚間8時36分左右開車闖越吉安鄉稻香村平交道，在遮斷桿內與台鐵445次普悠瑪號列車發生擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘。鐵路警察局花蓮分局表示，肇事蔡女依違反公共危險罪移送地檢署偵辦，交通違規部分依法予以告發。

目擊民眾說，稻香村平交道當時已閃燈，轎車仍向前行駛，通過一半的時候柵欄放下，車輛停在黃色網狀線內，靠鐵軌很近，平交道「異物偵測系統有啟動發出告警」請車輛離開，但車卻停在原地，隨即看到列車減速通過，仍擦撞到車輛車頭。

鐵路警察局花蓮分局立刻派遣警力前往事故現場蒐證及測繪，轎車駕駛酒測值為零，無人受傷。台鐵列車車頭毀損，經檢查後續行北上，誤點77分鐘。

鐵警與台鐵電務段確認，案發時平交道異物偵測系統有啟動發出告警，平交道預警提示也示警列車減速。全案訊後，肇事駕駛依違反公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦，另交通違規部分依據違反道路交通管理處罰條例第54條予以告發。

鐵路警察局花蓮分局表示，遇鐵路平交道警鈴已響、閃光號誌已顯示、遮斷器開始放下，汽車駕駛人仍強行闖越，可處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕照1年；因而肇事者，吊銷其駕駛執照。呼籲用路人行近平交道時，應降速並保持安全車距，勿以魚貫方式緊跟前車。

稻香平交道事故頻傳，今年5月曾發生轎車卡在平交道警戒區，去年8月也有貪快車輛不慎卡在平交道內，十分危險。另外，上月21日，林姓男子酒駕，在佳民村平交道衝破平交道柵欄，直接撞擊行進中401次太魯閣號，導致列車車廂受損。

白色轎車在稻香平交道與普悠瑪列車發生擦撞，無人傷亡。圖／民眾提供
白色轎車在稻香平交道與普悠瑪列車發生擦撞，無人傷亡。圖／民眾提供

花蓮 普悠瑪號

延伸閱讀

花蓮自小客車闖平交道遭火車擦撞 公共危險罪送辦

花蓮稻香平交道疑轎車擦撞普悠瑪 列車誤點1小時以上

影／高雄轎車突變換車道 機車騎士煞不及撞上傷重不治

花蓮通勤月票下月上路 199元全台最低通勤族樂：省很大

相關新聞

躲太陽比未禮讓行人嚴重？高雄女騎士樹蔭下停車接1.6萬天價罰單

天氣炎熱，機車騎士遇紅燈常躲在樹影下！高雄一名戴姓女騎士日前騎車在左營區一處路口機車道暫停樹蔭下躲烈陽，險造成後方車追撞...

豪雨淹嘉義！中和交流道2男女滅頂亡 出動空拍機擴大搜索受困者

嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線快速道路中和交流道下今晨水退，昨晚受困民眾前往車輛取物時，驚見一輛貨車上躺年約70歲一男一...

湖口台1線貨車「插」進餐飲店旁民宅 網友歪樓：便當一定好吃

新竹縣湖口鄉八德路一段（台1線58公里處），今天上午7時許發生車禍事故，一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅，由...

花蓮轎車又闖平交道與普悠瑪號擦撞 駕駛公共危險罪送辦

花蓮50歲蔡姓女駕駛昨天晚間8時36分左右開車闖越吉安鄉稻香村平交道，在遮斷桿內與台鐵445次普悠瑪號列車發生擦撞，幸無...

男子網路尋愛險落圈套 要見面竟得先買千元遊戲點數

30歲錢姓男子透過通訊交友軟體，認識暱稱「琳娜」女網友相約見面前，對方竟表示見面要先至超商購買遊戲點數1000元，錢心覺...

影／心臟電池常故障影響工作 台中男酒後泡日月湖警拉回

台中市六旬鄭姓男子因心臟節律器電池常出問題，影響工作，鄭在8日上午想不開，跑到台中公園日月湖欲跳湖，幸好有民眾即時報警，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦