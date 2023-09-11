快訊

躲太陽比未禮讓行人嚴重？女騎士樹蔭下停車 接1.6萬天價罰單

日本和牛及澳洲和牛明明都「和牛」為何價差大？ 專家揭4大差異

旅英日作家一針見血過時企業文化：無能高齡主管逼走人才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子網路尋愛險落圈套 要見面竟得先買千元遊戲點數

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

30歲錢姓男子透過通訊交友軟體，認識暱稱「琳娜」女網友相約見面前，對方竟表示見面要先至超商購買遊戲點數1000元，錢心覺有異到派出所詢問，警方表示，這是詐騙集團假交友真詐騙的話術，錢聽完警方分析，恍然大悟，立刻封鎖該詐騙LINE帳號，保住積蓄。

錢姓男子昨晚7點多，神色慌張走進台南市警二分局南門派出所，打開手機對話紀錄，向警方表示，他在交友LINE軟體遇到奇怪的事情，需要警方協助解惑。員警查看其手機對話紀錄，女網友「琳娜」內容提及「若要見面要先至超商購買點數1000元」，對方利用各種話術欲哄騙錢男購買點數。

警員黃瀚緯、郭懿慧告知錢男這是常見的交友詐騙，確認錢尚未將點數序號拍照給對方，便向其分析各種詐騙集團慣用「假交友話術」，一旦回傳點數序號與密碼，不要說約會，就連「女網友」的影子都見不到。

錢聽完分析後恍然大悟、驚覺受騙，警方成功攔阻假交友真詐騙技倆，錢立刻封鎖詐騙LINE帳號不再眷戀，並表示好在有先來派出所諮詢，可以安心返家了。

台南市警二分局表示，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，以防遭詐騙得不償失。

不法分子利用LINE指示內容，誘騙錢男見面得先購買1千元遊戲點數，警方告知這是常見電信交友詐騙，錢才未上當。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙錢男見面得先購買1千元遊戲點數，警方告知這是常見電信交友詐騙，錢才未上當。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

高市校園拒毒反詐 國中生短劇防網路交友遊戲點數詐騙

社會新鮮女網路交友 險遭花美男詐騙2萬元

網約火辣美女嘿咻過夜 男子險遭詐騙6千

裝潢也有詐騙！高雄女誤信網路廣告 險落圈套匯40萬7千

相關新聞

又見花蓮轎車闖平交道擦撞普悠瑪號 女駕駛公共危險罪送辦

花蓮50歲蔡姓女駕駛昨天晚間8時36分左右開車闖越吉安鄉稻香村平交道，在遮斷桿內與台鐵445次普悠瑪號列車發生擦撞，幸無...

躲太陽比未禮讓行人嚴重？高雄女騎士樹蔭下停車接1.6萬天價罰單

天氣炎熱，機車騎士遇紅燈常躲在樹影下！高雄一名戴姓女騎士日前騎車在左營區一處路口機車道暫停樹蔭下躲烈陽，險造成後方車追撞...

豪雨淹嘉義！中和交流道2男女滅頂亡 出動空拍機擴大搜索受困者

嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線快速道路中和交流道下今晨水退，昨晚受困民眾前往車輛取物時，驚見一輛貨車上躺年約70歲一男一...

湖口台1線貨車「插」進餐飲店旁民宅 網友歪樓：便當一定好吃

新竹縣湖口鄉八德路一段（台1線58公里處），今天上午7時許發生車禍事故，一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅，由...

男子騎車回家途中迷路 警攔截他才驚覺自己迷途5小時

台中一名住北屯男子日前與朋友各騎機車到豐原看中醫，回程途中，朋友回頭驚覺男子騎到跟丟，尋找5小時仍找不到人急報案，員警在...

男子網路尋愛險落圈套 要見面竟得先買千元遊戲點數

30歲錢姓男子透過通訊交友軟體，認識暱稱「琳娜」女網友相約見面前，對方竟表示見面要先至超商購買遊戲點數1000元，錢心覺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦