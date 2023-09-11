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男子網路尋愛險落圈套 要見面竟得先買千元遊戲點數
30歲錢姓男子透過通訊交友軟體，認識暱稱「琳娜」女網友相約見面前，對方竟表示見面要先至超商購買遊戲點數1000元，錢心覺有異到派出所詢問，警方表示，這是詐騙集團假交友真詐騙的話術，錢聽完警方分析，恍然大悟，立刻封鎖該詐騙LINE帳號，保住積蓄。
錢姓男子昨晚7點多，神色慌張走進台南市警二分局南門派出所，打開手機對話紀錄，向警方表示，他在交友LINE軟體遇到奇怪的事情，需要警方協助解惑。員警查看其手機對話紀錄，女網友「琳娜」內容提及「若要見面要先至超商購買點數1000元」，對方利用各種話術欲哄騙錢男購買點數。
警員黃瀚緯、郭懿慧告知錢男這是常見的交友詐騙，確認錢尚未將點數序號拍照給對方，便向其分析各種詐騙集團慣用「假交友話術」，一旦回傳點數序號與密碼，不要說約會，就連「女網友」的影子都見不到。
錢聽完分析後恍然大悟、驚覺受騙，警方成功攔阻假交友真詐騙技倆，錢立刻封鎖詐騙LINE帳號不再眷戀，並表示好在有先來派出所諮詢，可以安心返家了。
台南市警二分局表示，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，以防遭詐騙得不償失。
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