影／心臟電池常故障影響工作 台中男酒後泡日月湖警拉回

台中市六旬鄭姓男子因心臟節律器電池常出問題，影響工作，鄭在8日上午想不開，跑到台中公園日月湖欲跳湖，幸好有民眾即時報警，警方在湖畔拉起鄭男，也轉介市府、社福單位助其度過難關。

第二警分局公園所警員李宓璇、何亞威在8日上午10時許獲報，台中公園日月湖畔有人低頭哭泣，疑想不開，兩警到場發現，鄭姓男子（60歲）渾身酒氣，雙腳泡在湖中，警方勸鄭起身，鄭仍不為所動，員警只好蹲在鄭身旁好言相勸。

經警瞭解，鄭男獨自在南區租屋，平時靠打零工維生，因心律不整，裝設心臟節律器維持心臟功能，早在一年前，心臟電池現異常，只是礙於費用問題，遲遲未做更換，但心臟電池時好時壞，時常引發身體不適，導致他無法正常工作，原本就捉襟見肘的處境更顯困頓。

鄭男訴苦，因收入減少，付不起房租，遭房東要求搬離住處，貧病交迫又求助無門，借酒澆愁之後，想到自己身如浮萍，無依無靠，更是萬念俱灰，想到公園散散心。

警員聽完鄭男吐完苦水後，好說歹說才將鄭男帶離湖邊，所長吳政和接獲員警回報，得知鄭男艱困處境，馬上聯繫社福單位，尋求資源協助，社會局社工也趕到現場關懷訪視。

警方最後找到台中市旌旗教會、社會局東區家庭福利中心等機構，分別提供鄭男醫療、工作及安置住所等協助，各方合作對鄭男施以援手，讓鄭男深感人間自有溫情在，承諾將珍重生命，勇敢面對人生。

第二分局分局長周俊銘表示，身在公門好修行，警察是最貼近民眾的公務員，如能主動結合政府機關及民間慈善力量，發揮拋磚引玉功能，協助搭起公益橋梁，對社會角落需要援助的民眾雪中送炭，既可讓相關社福措施、補助款項發揮最大成效，也讓社會形成善的循環。

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台中市鄭姓男子因身體、經濟狀況，8日跑到台中公園欲下湖，警方到場協助。圖／第二警分局提供