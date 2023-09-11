3輛營業大貨車連環撞！肇駛司機受困車內 台2線清晨回堵

林姓男子今晨駕駛曳引槽車行駛台2線，追撞前方2輛大貨車。林男受困駕駛座，消防人員破壞車體後救出送醫。記者邱瑞杰／翻攝 林姓男子今天清晨駕駛曳引槽車行駛台2線，追撞前方周姓男子駕駛的大貨車，周車又追撞前方游男駕駛的大貨車，造成台2線宜蘭往基隆方向大塞車。林男受困駕駛座，消防人員破壞車體後救出，酒測值為0，送醫救治。警方到場管制交通，上午8點多恢復正常通行。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午5點45分接獲報案，台2線指標107.5公里新北市貢寮區福隆路段發生車禍，有人受困車內，派遣人車前往救援。

據了解，40多歲林男今早駕駛營業貨運曳引車，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，在肇事地點追撞前方50多歲周男駕駛的營業大貨車，周車又追撞前為40多歲游男駕駛的營業大貨車。

事故發生後，林姓司機因為車頭嚴重受損，腳部被凹陷的車體夾住，困在駕駛座無法下車。消防人員到場後，破壞駕駛座旁門身將他救出。林男意識清醒，接受警方酒測，數值為0，被送往基隆長庚醫院救治。

事故路段是單線道，發生車禍後，3車輛佔用宜蘭往基隆方向車道，造成後方大塞車。警方到場指揮雙向車輛單線輪流行車。