快訊

基泰總經理哭稱委屈說「一直在現場」 李四川還原真相

大學教師活在封閉圈「沒出過社會」 學術競爭受挫缺人拉一把

「美國隊長」結婚了！婚禮來賓須簽保密協定 「復仇者聯盟」集結見證

3輛營業大貨車連環撞！肇駛司機受困車內 台2線清晨回堵

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

林姓男子今晨駕駛曳引槽車行駛台2線，追撞前方2輛大貨車。林男受困駕駛座，消防人員破壞車體後救出送醫。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子今晨駕駛曳引槽車行駛台2線，追撞前方2輛大貨車。林男受困駕駛座，消防人員破壞車體後救出送醫。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子今天清晨駕駛曳引槽車行駛台2線，追撞前方周姓男子駕駛的大貨車，周車又追撞前方游男駕駛的大貨車，造成台2線宜蘭往基隆方向大塞車。林男受困駕駛座，消防人員破壞車體後救出，酒測值為0，送醫救治。警方到場管制交通，上午8點多恢復正常通行。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午5點45分接獲報案，台2線指標107.5公里新北市貢寮區福隆路段發生車禍，有人受困車內，派遣人車前往救援。

據了解，40多歲林男今早駕駛營業貨運曳引車，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，在肇事地點追撞前方50多歲周男駕駛的營業大貨車，周車又追撞前為40多歲游男駕駛的營業大貨車。

事故發生後，林姓司機因為車頭嚴重受損，腳部被凹陷的車體夾住，困在駕駛座無法下車。消防人員到場後，破壞駕駛座旁門身將他救出。林男意識清醒，接受警方酒測，數值為0，被送往基隆長庚醫院救治。

事故路段是單線道，發生車禍後，3車輛佔用宜蘭往基隆方向車道，造成後方大塞車。警方到場指揮雙向車輛單線輪流行車。

公路總局第一區養護工程處基隆工務段7點7分到場處理，事故車輛在近8點拖吊排除，接著清理散落物，8點6分清理完畢解除交管，恢復雙向通行。

林姓男子今晨駕駛曳引槽車行駛台2線，追撞前方2輛大貨車，造成塞車。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子今晨駕駛曳引槽車行駛台2線，追撞前方2輛大貨車，造成塞車。記者邱瑞杰／翻攝

車禍

延伸閱讀

一位外國人畫宜蘭「艾蘭心」把蘭陽四季化成筆下女神

士林夜市旁酒駕追撞網紅 前里長參選人肇逃被逮：全忘了

國1北向高雄瑞隆段4車連環撞一團 1男輕傷疑分心釀禍

國道3號火燒車！男子急下車搬物再3車追撞 命危搶救中

相關新聞

豪雨淹嘉義！中和交流道2男女滅頂亡 出動空拍機擴大搜索受困者

嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線快速道路中和交流道下今晨水退，昨晚受困民眾前往車輛取物時，驚見一輛貨車上躺年約70歲一男一...

湖口台1線貨車「插」進餐飲店旁民宅 網友歪樓：便當一定好吃

新竹縣湖口鄉八德路一段（台1線58公里處），今天上午7時許發生車禍事故，一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅，由...

影／道明外僑學校今恢復上課 操場破損暫停使用

台北市中山區大直街民宅發生下沉意外，一旁的道明外僑國際學校也受波及，外牆和操場都出現擠壓變形、龜裂。經結構技師工會評估學...

3輛營業大貨車連環撞 肇駛司機受困車內 台2線清晨回堵

林姓男子今天清晨駕駛曳引槽車行駛台2線，追撞前方周姓男子駕駛的大貨車，周車又追撞前方游男駕駛的大貨車，造成台2線宜蘭往基...

花蓮自小客車闖平交道遭火車擦撞 公共危險罪送辦

花蓮蔡姓女駕駛昨天晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內遭台鐵第445次普悠瑪號列車擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘，...

嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂

910嘉義縣市暴雨成災，昨晚淹水災情嚴重，台82線快速道路多處嚴重積水，中和交流道下水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦