聽新聞
test
0:00 / 0:00
豪雨淹嘉義！中和交流道2男女滅頂亡 出動空拍機擴大搜索受困者
嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線快速道路中和交流道下今晨水退，昨晚受困民眾前往車輛取物時，驚見一輛貨車上躺年約70歲一男一女全身泥濘，慘遭滅頂已無生命跡象。警方封鎖待鑑識調查死因，並擴大災區半徑500公尺範圍搜索。
水上鄉中和交流道至永欽橋災情慘重，昨晚多部車輛同時間慘遭滅頂，有車輛從車道遭洪水衝入田，嘉義縣市消防局救出32名受困者，今晨昨晚受困民眾待水退返車內取物，發現一貨車上2名男女約70歲長者在車內逃生不及，慘遭滅頂死亡。
附近工廠人員表示，從沒淹這麼高過，過去頂多淹到膝蓋，昨傍晚6點多未淹，到晚間8點多溪水暴漲，又急又快，根本反應不過來，現場全是泥濘，災況慘重。
嘉縣消防局第三大隊長陳南合表示，永欽橋下民眾清晨至受困車內取物時通報有人受困，經警方及消防抵現場確認2名人員已無生命跡象，目前已再次清查受困的15輛車，及周圍果園內廢棄車輛是否有人受困，暫時未發現此情況，並出動空拍機及人員擴大災區半徑500公尺搜索中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言