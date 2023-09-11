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豪雨淹嘉義！中和交流道2男女滅頂亡 出動空拍機擴大搜索受困者

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線快速道路中和交流道下今晨水退，昨晚受困民眾前往車輛取物時，驚見一輛貨車上躺年約70歲一男一女全身泥濘，慘遭滅頂已無生命跡象。警方封鎖待鑑識調查死因，並擴大災區半徑500公尺範圍搜索。

水上鄉中和交流道至永欽橋災情慘重，昨晚多部車輛同時間慘遭滅頂，有車輛從車道遭洪水衝入田，嘉義縣市消防局救出32名受困者，今晨昨晚受困民眾待水退返車內取物，發現一貨車上2名男女約70歲長者在車內逃生不及，慘遭滅頂死亡。

附近工廠人員表示，從沒淹這麼高過，過去頂多淹到膝蓋，昨傍晚6點多未淹，到晚間8點多溪水暴漲，又急又快，根本反應不過來，現場全是泥濘，災況慘重。

嘉縣消防局第三大隊長陳南合表示，永欽橋下民眾清晨至受困車內取物時通報有人受困，經警方及消防抵現場確認2名人員已無生命跡象，目前已再次清查受困的15輛車，及周圍果園內廢棄車輛是否有人受困，暫時未發現此情況，並出動空拍機及人員擴大災區半徑500公尺搜索中。

910嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線今晨水退驚見一貨車上躺年約70歲一男一女慘遭滅頂死亡。記者呂慧瑜／攝影
910嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線今晨水退驚見一貨車上躺年約70歲一男一女慘遭滅頂死亡。記者呂慧瑜／攝影
910嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線今晨水退驚見一貨車上躺年約70歲一男一女慘遭滅頂死亡。記者呂慧瑜／攝影
910嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線今晨水退驚見一貨車上躺年約70歲一男一女慘遭滅頂死亡。記者呂慧瑜／攝影
910嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線今晨水退驚見一貨車上躺年約70歲一男一女慘遭滅頂死亡。記者呂慧瑜／攝影
910嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線今晨水退驚見一貨車上躺年約70歲一男一女慘遭滅頂死亡。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 空拍機

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