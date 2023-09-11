湖口台1線貨車「插」進餐飲店旁民宅 網友歪樓：便當一定好吃
新竹縣湖口鄉八德路一段（台1線58公里處），今天上午7時許發生車禍事故，一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅，由於貨車體積龐大，警消人員到場後，一度封閉內線、外線車道，也因正逢上班時間，該路段一度造成壅塞，至於詳細事故原因，警方正在釐清中。
整起事故也被民眾貼到臉書「我是湖口新豐工業區人」和「我愛湖口鄉」，由於貨車撞擊的位置隔壁正巧是一家早餐、便當店，不少民眾留言直呼「便當一定好吃！」、「為了吃便當奮不顧身嗎？」也有民眾猜測：「猜這個角度感覺是涵洞出來小下坡，沒踩煞車撞進去的」、「疲勞駕駛機率很大」。
新竹縣消防局表示，今天上午7點18分接獲民眾報案，表示有一台大貨車撞擊民宅，消防人員到場後發現，駕駛僅有擦傷，並表示無大礙不需送醫。由於有民眾反應現場有瓦斯破裂情況，消防人員與瓦斯公司人員現場查看瓦斯管線無破裂、無洩漏。
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