快訊

仍比公校多1.3萬！私校補助「為德不卒」 教團呼籲私大訂定學雜費上限

新竹市前文化局長再發文解夢 去職前退回高虹安的「禮物」

嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂死亡

湖口台1線貨車「插」進餐飲店旁民宅 網友歪樓：便當一定好吃

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

由於貨車撞擊的位置隔壁正巧是一家早餐、便當店，不少民眾留言直呼「便當一定好吃！」圖／翻攝自我愛湖口鄉
由於貨車撞擊的位置隔壁正巧是一家早餐、便當店，不少民眾留言直呼「便當一定好吃！」圖／翻攝自我愛湖口鄉
新竹縣湖口鄉八德路一段（台1線58公里處），今天上午7時許發生車禍事故，一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅，由於貨車體積龐大，警消人員到場後，一度封閉內線、外線車道，也因正逢上班時間，該路段一度造成壅塞，至於詳細事故原因，警方正在釐清中。

整起事故也被民眾貼到臉書「我是湖口新豐工業區人」和「我愛湖口鄉」，由於貨車撞擊的位置隔壁正巧是一家早餐、便當店，不少民眾留言直呼「便當一定好吃！」、「為了吃便當奮不顧身嗎？」也有民眾猜測：「猜這個角度感覺是涵洞出來小下坡，沒踩煞車撞進去的」、「疲勞駕駛機率很大」。

新竹縣消防局表示，今天上午7點18分接獲民眾報案，表示有一台大貨車撞擊民宅，消防人員到場後發現，駕駛僅有擦傷，並表示無大礙不需送醫。由於有民眾反應現場有瓦斯破裂情況，消防人員與瓦斯公司人員現場查看瓦斯管線無破裂、無洩漏。

一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅。圖／翻攝自我是湖口新豐工業區人
一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅。圖／翻攝自我是湖口新豐工業區人
由於貨車體積龐大，警消人員到場後，一度封閉內線、外線車道。圖／翻攝自我愛湖口鄉
由於貨車體積龐大，警消人員到場後，一度封閉內線、外線車道。圖／翻攝自我愛湖口鄉

便當 新竹 車禍

延伸閱讀

新竹縣運動會今登場 林沛萱、周賢峰、徐立紘持聖火宣誓

陸軍湖口基地24日開放 軍方籲搭接駁車勿自駕

嘉義民雄男行人突穿越台1線馬路 轎車閃避不及撞上

繼湖口德盛溪…北勢溪也飄死魚 竹縣環保局追查確認關聯

相關新聞

嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂

910嘉義縣市暴雨成災，昨晚淹水災情嚴重，台82線快速道路多處嚴重積水，中和交流道下水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名...

花蓮自小客車闖平交道遭火車擦撞 公共危險罪送辦

花蓮蔡姓女駕駛昨天晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內遭台鐵第445次普悠瑪號列車擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘，...

湖口台1線貨車「插」進餐飲店旁民宅 網友歪樓：便當一定好吃

新竹縣湖口鄉八德路一段（台1線58公里處），今天上午7時許發生車禍事故，一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅，由...

車內皆蒼蠅 北市碧山巖驚見雙腐屍

簡姓男子上月留下訊息後離家，家屬報失蹤人口協尋，昨天上午他在台北市內湖碧山巖停車場轎車內被發現，同車還有一名吳姓女子陳屍...

賓士打滑撞電桿 2死3傷

黃姓男子昨天凌晨駕賓士車載妻子與三名友人，行經台南市佳里區時失控衝到對向車道撞斷消防栓、電線桿，車子扭曲變形，五人受困車...

花蓮稻香平交道疑轎車擦撞普悠瑪 列車誤點1小時以上

花蓮再傳汽車撞列車事故，今天晚上8時許，一輛白色轎車行經吉安鄉吉興路二段與吉豐路二段交叉路口（稻香平交道），停在平交道柵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦