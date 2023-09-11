聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂
910嘉義縣市暴雨成災，昨晚淹水災情嚴重，台82線快速道路多處嚴重積水，中和交流道下水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名受困者，但不幸的是清晨發現2名男女長者在車內逃生不及滅頂死亡。
消防局說，有路人發現在台南白河往世新加油站方向，有輛廂型車，車內2名男女長者內逃生不及滅頂死亡。報檢警調查意外死因。
昨晚台82線快速道路淹水，近百輛車子在上面動彈不得。民眾指出，水淹到大腿過不去，大家全都塞在上面，已有警方到場指揮交通，淹水很嚴重，嘉義湖子內路往白河方向請別前往。目前西向往東仍在疏散，東向往西都從中埔交流道逆向下交流道。
縣警察局指出，台82線快速道路28.9、30公里處都淹水，尤其中和交流道下淹水嚴重，目前快速道路上受困約6、70輛車，指揮讓車輛逆向從水上交流道下匝道，消化車潮。提醒民眾雨天務必減速慢行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言