嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂

910嘉義縣市暴雨成災，昨晚淹水災情嚴重，台82線快速道路多處嚴重積水，中和交流道下水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名受困者，但不幸的是注清晨發現2名男女長者在車內逃生不及滅頂死亡。記者魯永明／翻攝

910嘉義縣市暴雨成災，昨晚淹水災情嚴重，台82線快速道路多處嚴重積水，中和交流道下水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名受困者，但不幸的是清晨發現2名男女長者在車內逃生不及滅頂死亡。

消防局說，有路人發現在台南白河往世新加油站方向，有輛廂型車，車內2名男女長者內逃生不及滅頂死亡。報檢警調查意外死因。

昨晚台82線快速道路淹水，近百輛車子在上面動彈不得。民眾指出，水淹到大腿過不去，大家全都塞在上面，已有警方到場指揮交通，淹水很嚴重，嘉義湖子內路往白河方向請別前往。目前西向往東仍在疏散，東向往西都從中埔交流道逆向下交流道。

縣警察局指出，台82線快速道路28.9、30公里處都淹水，尤其中和交流道下淹水嚴重，目前快速道路上受困約6、70輛車，指揮讓車輛逆向從水上交流道下匝道，消化車潮。提醒民眾雨天務必減速慢行。