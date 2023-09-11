快訊

仍比公校多1.3萬！私校補助「為德不卒」 教團呼籲私大訂定學雜費上限

新竹市前文化局長再發文解夢 去職前退回高虹安的「禮物」

嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂

聯合報／ 記者魯永明呂慧瑜／嘉義即時報導

910嘉義縣市暴雨成災，昨晚淹水災情嚴重，台82線快速道路多處嚴重積水，中和交流道下水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名受困者，但不幸的是注清晨發現2名男女長者在車內逃生不及滅頂死亡。記者魯永明／翻攝
910嘉義縣市暴雨成災，昨晚淹水災情嚴重，台82線快速道路多處嚴重積水，中和交流道下水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名受困者，但不幸的是注清晨發現2名男女長者在車內逃生不及滅頂死亡。記者魯永明／翻攝

910嘉義縣市暴雨成災，昨晚淹水災情嚴重，台82線快速道路多處嚴重積水，中和交流道下水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名受困者，但不幸的是清晨發現2名男女長者在車內逃生不及滅頂死亡。

消防局說，有路人發現在台南白河往世新加油站方向，有輛廂型車，車內2名男女長者內逃生不及滅頂死亡。報檢警調查意外死因。

昨晚台82線快速道路淹水，近百輛車子在上面動彈不得。民眾指出，水淹到大腿過不去，大家全都塞在上面，已有警方到場指揮交通，淹水很嚴重，嘉義湖子內路往白河方向請別前往。目前西向往東仍在疏散，東向往西都從中埔交流道逆向下交流道。

縣警察局指出，台82線快速道路28.9、30公里處都淹水，尤其中和交流道下淹水嚴重，目前快速道路上受困約6、70輛車，指揮讓車輛逆向從水上交流道下匝道，消化車潮。提醒民眾雨天務必減速慢行。

淹水 嘉義 白河

延伸閱讀

嘉義淹水嚴重…82快速道路進退兩難 駕駛下車透氣成停車場

嘉義豪大雨 永欽2號橋5輛車滅頂救出18人

相關新聞

湖口台1線貨車「插」進餐飲店旁民宅 網友歪樓：便當一定好吃

新竹縣湖口鄉八德路一段（台1線58公里處），今天上午7時許發生車禍事故，一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅，由...

嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂

910嘉義縣市暴雨成災，昨晚淹水災情嚴重，台82線快速道路多處嚴重積水，中和交流道下水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名...

花蓮自小客車闖平交道遭火車擦撞 公共危險罪送辦

花蓮蔡姓女駕駛昨天晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內遭台鐵第445次普悠瑪號列車擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘，...

車內皆蒼蠅 北市碧山巖驚見雙腐屍

簡姓男子上月留下訊息後離家，家屬報失蹤人口協尋，昨天上午他在台北市內湖碧山巖停車場轎車內被發現，同車還有一名吳姓女子陳屍...

賓士打滑撞電桿 2死3傷

黃姓男子昨天凌晨駕賓士車載妻子與三名友人，行經台南市佳里區時失控衝到對向車道撞斷消防栓、電線桿，車子扭曲變形，五人受困車...

花蓮稻香平交道疑轎車擦撞普悠瑪 列車誤點1小時以上

花蓮再傳汽車撞列車事故，今天晚上8時許，一輛白色轎車行經吉安鄉吉興路二段與吉豐路二段交叉路口（稻香平交道），停在平交道柵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦