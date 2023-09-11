快訊

仍比公校多1.3萬！私校補助「為德不卒」 教團呼籲私大訂定學雜費上限

新竹市前文化局長再發文解夢 去職前退回高虹安的「禮物」

嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂死亡

花蓮自小客車闖平交道遭火車擦撞 公共危險罪送辦

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮蔡姓女駕駛10日晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內遭台鐵第445次普悠瑪號列車擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘，肇事駕駛依違反公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。（民眾提供） 中央社
花蓮蔡姓女駕駛10日晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內遭台鐵第445次普悠瑪號列車擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘，肇事駕駛依違反公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。（民眾提供） 中央社

花蓮蔡姓女駕駛昨天晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內遭台鐵第445次普悠瑪號列車擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘，肇事蔡女依違反公共危險罪移送地檢署偵辦。

現場目擊民眾指稱，稻香村平交道當時已閃燈，肇事的白車仍繼續向前行駛，通過一半的時候柵欄開始放下，白車就停在黃色網狀線內且靠鐵軌很近，平交道「異物偵測系統有啟動發出告警」請車輛離開，但白車依然停在原地沒動，然後就看到列車減速通過，但仍擦撞到白車車頭。

鐵路警察局花蓮分局立刻派遣警力前往事故現場蒐證及測繪，自小客車駕駛（50歲蔡姓女子）酒測值為零，列車旅客及自小客車駕駛無人受傷；台鐵列車車頭毀損，經檢查後續行北上，造成誤點77分鐘。

經調閱平交道監視器影像，昨天晚間8時36分稻香村平交道警鈴、閃光號誌已顯示，遮斷桿已開始起降，白色自小客車闖越後於平交道內臨時停車，致行經的第445次普悠瑪號列車緊軔不及發生撞擊事故。

全案訊後，肇事駕駛依違反公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦，另交通違規部分依據違反道路交通管理處罰條例第54條予以告發。

鐵路警察局花蓮分局表示，在鐵路平交道警鈴已響、或閃光號誌已顯示、或遮斷器開始放下，汽車駕駛人仍強行闖越，處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕照1年；因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

花蓮稻香平交道位於多路口交叉處，路幅較寬，屢發生車輛闖越平交道事故，今年5月、8月都曾發生自小客車卡在平交道警戒區的意外。另外，秀林鄉佳民村平交道今年8月21日也發生酒駕林姓男子開車直接撞上行進間太魯閣號列車的事故。

花蓮蔡姓女駕駛10日晚間闖越吉安鄉稻香村平交道後，於平交道內臨時停車，致行經的第445次普悠瑪號列車緊軔不及發生撞擊事故。（鐵路警察局花蓮分局提供） 中央社
花蓮蔡姓女駕駛10日晚間闖越吉安鄉稻香村平交道後，於平交道內臨時停車，致行經的第445次普悠瑪號列車緊軔不及發生撞擊事故。（鐵路警察局花蓮分局提供） 中央社

花蓮 台鐵 普悠瑪號

延伸閱讀

花蓮稻香平交道疑轎車擦撞普悠瑪 列車誤點1小時以上

花蓮台11線2年半近160件車禍 警設區間測速阻事故

花蓮通勤月票下月上路 199元全台最低通勤族樂：省很大

影／單車翁闖越屏東大埔平交道 遭列車撞上慘死、多班列車延誤

相關新聞

湖口台1線貨車「插」進餐飲店旁民宅 網友歪樓：便當一定好吃

新竹縣湖口鄉八德路一段（台1線58公里處），今天上午7時許發生車禍事故，一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅，由...

嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂

910嘉義縣市暴雨成災，昨晚淹水災情嚴重，台82線快速道路多處嚴重積水，中和交流道下水深能滅頂，嘉義縣市消防局救出32名...

花蓮自小客車闖平交道遭火車擦撞 公共危險罪送辦

花蓮蔡姓女駕駛昨天晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內遭台鐵第445次普悠瑪號列車擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘，...

車內皆蒼蠅 北市碧山巖驚見雙腐屍

簡姓男子上月留下訊息後離家，家屬報失蹤人口協尋，昨天上午他在台北市內湖碧山巖停車場轎車內被發現，同車還有一名吳姓女子陳屍...

賓士打滑撞電桿 2死3傷

黃姓男子昨天凌晨駕賓士車載妻子與三名友人，行經台南市佳里區時失控衝到對向車道撞斷消防栓、電線桿，車子扭曲變形，五人受困車...

花蓮稻香平交道疑轎車擦撞普悠瑪 列車誤點1小時以上

花蓮再傳汽車撞列車事故，今天晚上8時許，一輛白色轎車行經吉安鄉吉興路二段與吉豐路二段交叉路口（稻香平交道），停在平交道柵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦