花蓮自小客車闖平交道遭火車擦撞 公共危險罪送辦

花蓮蔡姓女駕駛10日晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內遭台鐵第445次普悠瑪號列車擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘，肇事駕駛依違反公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。（民眾提供） 中央社

花蓮蔡姓女駕駛昨天晚間闖越吉安鄉稻香村平交道，於遮斷桿內遭台鐵第445次普悠瑪號列車擦撞，幸無人受傷，列車誤點77分鐘，肇事蔡女依違反公共危險罪移送地檢署偵辦。

現場目擊民眾指稱，稻香村平交道當時已閃燈，肇事的白車仍繼續向前行駛，通過一半的時候柵欄開始放下，白車就停在黃色網狀線內且靠鐵軌很近，平交道「異物偵測系統有啟動發出告警」請車輛離開，但白車依然停在原地沒動，然後就看到列車減速通過，但仍擦撞到白車車頭。

鐵路警察局花蓮分局立刻派遣警力前往事故現場蒐證及測繪，自小客車駕駛（50歲蔡姓女子）酒測值為零，列車旅客及自小客車駕駛無人受傷；台鐵列車車頭毀損，經檢查後續行北上，造成誤點77分鐘。

經調閱平交道監視器影像，昨天晚間8時36分稻香村平交道警鈴、閃光號誌已顯示，遮斷桿已開始起降，白色自小客車闖越後於平交道內臨時停車，致行經的第445次普悠瑪號列車緊軔不及發生撞擊事故。

全案訊後，肇事駕駛依違反公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦，另交通違規部分依據違反道路交通管理處罰條例第54條予以告發。

鐵路警察局花蓮分局表示，在鐵路平交道警鈴已響、或閃光號誌已顯示、或遮斷器開始放下，汽車駕駛人仍強行闖越，處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕照1年；因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

花蓮稻香平交道位於多路口交叉處，路幅較寬，屢發生車輛闖越平交道事故，今年5月、8月都曾發生自小客車卡在平交道警戒區的意外。另外，秀林鄉佳民村平交道今年8月21日也發生酒駕林姓男子開車直接撞上行進間太魯閣號列車的事故。