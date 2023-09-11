賓士打滑撞電桿 2死3傷

台南佳里今凌晨滂沱大雨發生賓士車自撞電桿，5人受傷送醫，2人不治。圖／民眾提供 黃姓男子昨天凌晨駕賓士車載妻子與三名友人，行經台南市佳里區時失控衝到對向車道撞斷消防栓、電線桿，車子扭曲變形，五人受困車內被救出，黃和妻子送醫不治，另三人重傷住院；當時滂沱大雨，警方初步研判車子高速行駛因水漂效應打滑失控釀禍，待進一步追查。

台南警、消昨天凌晨零時許獲報，一輛賓士轎車在佳里區民安里久井加油站附近高速撞斷消防栓、電線桿，車子扭曲變形卡在電線桿。

消防人員趕到發現車上有五人，陸續救出送醫，其中駕駛四十三歲黃姓男子和坐在右前座的黃妻卅八歲陳姓女子被救出時已無生命跡象，送醫不治，後座二男一女傷勢也不輕，送醫治療。

目擊者說，當時下大雨，賓士車車速很快，經過該路口時突失控衝至對向車道，撞上電線桿及消防栓，發出巨大聲響。

警方調查五人都是當地人，車禍前才剛一起出門，並未飲酒，現場無煞車痕，經調閱監視器，研判因天雨積水，車子經過路口時又加速，疑因水漂效應打滑失控釀禍。

黃男從事餐飲業，家人說不知他們要去何處，警方已報檢方相驗調查，並將待三名傷者傷勢穩定，進一步釐清可能肇事原因。