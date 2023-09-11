聽新聞
test
0:00 / 0:00
車內皆蒼蠅 北市碧山巖驚見雙腐屍
簡姓男子上月留下訊息後離家，家屬報失蹤人口協尋，昨天上午他在台北市內湖碧山巖停車場轎車內被發現，同車還有一名吳姓女子陳屍後座，車內窗戶滿布蒼蠅，均死亡超過一周；由於雙方家屬都不知兩人認識，為何一起死在該處，檢警還要釐清。
據警方初步調查，卅七歲簡姓男子和廿七歲吳姓女子皆無業，上月下旬簡男留下訊息給家人後開車外出失蹤，家屬八月廿五日向警方報案協尋；吳女平日常會出門旅行，她多日未歸家屬並未報案。
昨天上午十一時許，一名清潔人員報案，指在內湖碧山巖停車場，有一輛綠色車輛停放停車格已久，擋風玻璃放置遮陽板且滿布蒼蠅。警方到場第一時間看不出車內情況，持手電筒照射才發現車內有人，呼叫沒有回應，經破窗發現簡男倒在前座、吳女倒在後座，雙雙陳屍車內，皮膚腐爛，死亡時間估計超過一周。
警方調查，吳女家住新北市，監視器顯示她八月廿三日騎機車抵達碧山巖停車場，兩人死亡前有無到過其他地方還在釐清。
雙方家屬都表示不知道兩人如何認識，沒聽死者談論過對方，不清楚兩人關係。
警方鑑識人員昨天現場採證，初步排除他殺，已查扣兩名死者手機，試圖釐清兩人關係，為何相約見面、陳屍車內，同時報請檢察官相驗，進一步詳查死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言