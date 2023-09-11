車內皆蒼蠅 北市碧山巖驚見雙腐屍

簡姓男子失蹤半個月，昨天被發現陳屍北市內湖碧山巖停車場車內，同車還有一名吳姓女子死在後座，鑑識人員到場採證。記者蕭雅娟／翻攝 簡姓男子上月留下訊息後離家，家屬報失蹤人口協尋，昨天上午他在台北市內湖碧山巖停車場轎車內被發現，同車還有一名吳姓女子陳屍後座，車內窗戶滿布蒼蠅，均死亡超過一周；由於雙方家屬都不知兩人認識，為何一起死在該處，檢警還要釐清。

據警方初步調查，卅七歲簡姓男子和廿七歲吳姓女子皆無業，上月下旬簡男留下訊息給家人後開車外出失蹤，家屬八月廿五日向警方報案協尋；吳女平日常會出門旅行，她多日未歸家屬並未報案。

昨天上午十一時許，一名清潔人員報案，指在內湖碧山巖停車場，有一輛綠色車輛停放停車格已久，擋風玻璃放置遮陽板且滿布蒼蠅。警方到場第一時間看不出車內情況，持手電筒照射才發現車內有人，呼叫沒有回應，經破窗發現簡男倒在前座、吳女倒在後座，雙雙陳屍車內，皮膚腐爛，死亡時間估計超過一周。

警方調查，吳女家住新北市，監視器顯示她八月廿三日騎機車抵達碧山巖停車場，兩人死亡前有無到過其他地方還在釐清。

雙方家屬都表示不知道兩人如何認識，沒聽死者談論過對方，不清楚兩人關係。

警方鑑識人員昨天現場採證，初步排除他殺，已查扣兩名死者手機，試圖釐清兩人關係，為何相約見面、陳屍車內，同時報請檢察官相驗，進一步詳查死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980