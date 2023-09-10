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北市公館某美式餐廳廁所爆偷拍 至少5名未成年少女受害

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中正區公館商圈驚傳偷拍案，有民眾日前在臉書「爆料公社」發文，指控一間美式餐廳廁所老闆用手機偷拍，甚至還有偷摸屁股性騷擾等情事，貼文至今為止破280則留言，網友痛批「也太噁了」、「提告，不要放過這種人」、「太明目張膽了吧」；對此，轄區警方表示已掌握犯嫌身分，將通知到案說明。

有民眾8日在臉書「爆料公社」發文，稱實在是太過分太變態了，台北市公館商圈汀州路三段商圈某美式餐廳，老闆用手機偷拍廁所，性騷擾、偷摸屁股、藉機貼很近偷頂、店內工讀生（均未成年少女），還被員工親眼抓包在人家上廁所的時候蹲在門縫偷看，強調受害者不只一名，目前各受害者已陸續偕同家長報案提告，因偷拍的廁所是客人跟員工共同使用，呼籲有去消費並使用廁所的民眾請注意。

該民眾還附上一段一分鐘影片，以及兩張照片，均明顯拍到犯罪事實，其中有Line對話「我剛剛一打開門，他就蹲在門口，然後我開門他還嚇到」。貼文一出，引發網友撻伐「實在搞不懂愛看人拉屎跟尿尿的人」、「這麼愛看大便尿尿怎麽不去做看護」、「演都不演的拍法」。

對此，轄區中正警第二分局表示，7日凌晨接獲報案，公館商圈美式餐廳內員工遭店長偷拍一案，當事人指控在工作期間如廁疑遭店長偷拍不雅照，立刻追查，已初步已掌握犯嫌身分，待釐清確認案發事實，即通知犯嫌到案說明，依法究辦。

據了解，該名被害人6日上班發現不對勁，錄影蒐證後下班立刻至派出所提告，遭偷拍的民眾至少5人，目前已有3人以上至派出所提告性騷擾、性剝削、妨害秘密罪嫌，不少民眾都是未成年少女。

根據業者Google評論，目前有4.2顆星，900多則評論，大多為現場氣氛好、餐點好吃、環境乾淨整齊，除了販賣餐點外，店內還有桌遊、遊戲機台等等，偷拍事件爆發後，目前有許多網友跑去刷「1星負評」。

有民眾日前在臉書爆料，公館商圈某美式餐廳老闆架設手機偷拍員工、顧客上廁所，轄區警方證實接獲報案，已掌握犯嫌身分，將通知到案說明。圖／取自臉書「爆料公社」
有民眾日前在臉書爆料，公館商圈某美式餐廳老闆架設手機偷拍員工、顧客上廁所，轄區警方證實接獲報案，已掌握犯嫌身分，將通知到案說明。圖／取自臉書「爆料公社」
有民眾日前在臉書爆料，公館商圈某美式餐廳老闆架設手機偷拍員工、顧客上廁所，轄區警方證實接獲報案，已掌握犯嫌身分，將通知到案說明。圖／取自臉書「爆料公社」
有民眾日前在臉書爆料，公館商圈某美式餐廳老闆架設手機偷拍員工、顧客上廁所，轄區警方證實接獲報案，已掌握犯嫌身分，將通知到案說明。圖／取自臉書「爆料公社」
有民眾日前在臉書爆料，公館商圈某美式餐廳老闆架設手機偷拍員工、顧客上廁所，轄區警方證實接獲報案，已掌握犯嫌身分，將通知到案說明。圖／取自臉書「爆料公社」
有民眾日前在臉書爆料，公館商圈某美式餐廳老闆架設手機偷拍員工、顧客上廁所，轄區警方證實接獲報案，已掌握犯嫌身分，將通知到案說明。圖／取自臉書「爆料公社」
有民眾日前在臉書爆料，公館商圈某美式餐廳老闆架設手機偷拍員工、顧客上廁所，轄區警方證實接獲報案，已掌握犯嫌身分，將通知到案說明。圖／取自臉書「爆料公社」
有民眾日前在臉書爆料，公館商圈某美式餐廳老闆架設手機偷拍員工、顧客上廁所，轄區警方證實接獲報案，已掌握犯嫌身分，將通知到案說明。圖／取自臉書「爆料公社」

偷拍 廁所 提告

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