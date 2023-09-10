疑汽車左轉未禮讓直行車 騎士遭撞重摔落地送醫不治

廖姓男子今天下午開車從樹林區環漢路五段左轉水源街，不慎撞擊對向許男所騎乘機車，導致許男滑摔倒地，頭部重創當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍傷重不治。廖男沒有酒駕，許男抽血待驗，確切肇事原因有待後續警方調查釐清。

據了解，廖姓男子（38歲）今天下午2時24分左右，開車行經新北市樹林區環漢路五段往鶯歌方向，途中疑未禮讓直行車先行，直接從環漢路五段左轉至水源街，當場撞擊對向許男（23歲）所騎乘機車，瞬間撞擊導致許男人車滑摔頭部重創落地，當場沒有呼吸心跳。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，經檢視許男左側氣血胸、頭部外傷，現場已沒有生命徵象，緊急協助送醫急救穰傷重不治。肇事廖男沒有酒駕，許男抽血待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查後才能釐清。