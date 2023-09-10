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北市女買菜鑰匙丟車廂好著急 警化身鎖匠她嬌喊：比孔劉還帥

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名女子日前至興隆市場買菜，買了大包小包準備要騎車回家，卻找不到機車鑰匙，想打電話求救，熊熊想起機車鑰匙跟手機都一起被丟到機車置物箱裡面了，情急之下跑去鄰近派出所求助，警方獲悉，用自身專長化身「鎖匠」幫忙開鎖，順利協助女子取回鑰匙返家，她感激不已，事後更至臉書粉專評論「員警簡直比孔劉還帥」，大讚警察真的是百姓的好朋友。

文山第二分局交通分隊上月16日早上9點多接獲民眾求助，一名女子稱在興隆市場買菜玩要回家，不慎把機車鑰匙、手機一併鎖在車廂內，女子想借電話找鎖匠來開鎖，只是好巧不巧，附近鎖店都沒尚未營業。

交通分隊警員傅彬獲悉，利用機械科專業知識，從駐地拿出工具箱，花了約3分鐘就順利「開鎖」，協助民眾取回車廂內物品，民眾大呼不可思議，頻頻向警方致謝，事後更至文山第二分隊的臉書粉專交代事發經過，稱「不出幾分鐘置物箱開關解鎖，彈起來了，此刻的員警簡直比孔劉還帥啊，警察真的是百姓的好朋友」。

文山警第二分局表示，若有特殊情況可就近至派出所或交通分隊求援，或撥打110，警方在民眾需要協助時，皆會義不容辭伸出援手，做您最強大的後盾。

文山第二分局交通分隊警員傅彬，日前用自身專長協助民眾機車開鎖，順利取回車鑰匙和手機返家。記者翁至成／翻攝
文山第二分局交通分隊警員傅彬，日前用自身專長協助民眾機車開鎖，順利取回車鑰匙和手機返家。記者翁至成／翻攝
文山第二分局交通分隊警員傅彬，日前用自身專長協助民眾機車開鎖，順利取回車鑰匙和手機返家。記者翁至成／翻攝
文山第二分局交通分隊警員傅彬，日前用自身專長協助民眾機車開鎖，順利取回車鑰匙和手機返家。記者翁至成／翻攝
文山第二分局交通分隊警員傅彬，日前用自身專長協助民眾機車開鎖，順利取回車鑰匙和手機返家。記者翁至成／翻攝
文山第二分局交通分隊警員傅彬，日前用自身專長協助民眾機車開鎖，順利取回車鑰匙和手機返家。記者翁至成／翻攝
該民眾事後至臉書粉專交代事發經過，直呼「不出幾分鐘置物箱開關解鎖，彈起來了，此刻的員警簡直比孔劉還帥啊，警察真的是百姓的好朋友」。記者翁至成／翻攝
該民眾事後至臉書粉專交代事發經過，直呼「不出幾分鐘置物箱開關解鎖，彈起來了，此刻的員警簡直比孔劉還帥啊，警察真的是百姓的好朋友」。記者翁至成／翻攝

鑰匙 車廂 警察

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