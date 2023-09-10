沒開通認證？女網拍5百元卸妝品遇假客服 被騙匯款3萬
網路拍賣賣家被騙上升，詐騙集團假冒網拍平台客服人員以認證為由，騙賣家匯款或填寫信用卡、銀行帳戶資料申辦電子支付盜轉，洪姓女子網拍500元卸妝品遇假客服，被騙匯款3萬元。
22歲洪姓女子8月收到臉書私訊，指欲購買她在臉書Marketplace販賣的500元卸妝品，但在7-11賣貨便交易較有保障，她依建議前往7-11賣貨便開賣場，傳送商品網址給對方，對方稱無法下單，傳來LINE ID稱是平台客服人員。
自稱客服來電，指洪未開通認證而無法使用賣場，接著自稱銀行人員來電，以認證為由要求匯款，稱驗證完成會退回款項，她依指示用網路銀行匯款3萬元，隔天與朋友聊天提及此事，經友人提醒才知受騙。
刑事局說，網拍平台不會以開通認證、簽署金流協議等要求匯款，賣家勿加入不明LINE ID，也不要依指示匯款或提供個人資料，已建議蝦皮購物、7-11賣貨便、全家好賣+等賣場在官方網站、App及賣家申請註冊、上架商品時加強宣導。
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