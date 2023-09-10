快訊

直播／終於出來面對！ 基泰建設董座陳世銘鞠躬致歉、宣布辭職

中職／狀元林子偉打擊不振坐板凳 曾豪駒：狀況沒有預期好

沒開通認證？女網拍5百元卸妝品遇假客服 被騙匯款3萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

網路拍賣賣家被騙上升，詐騙集團假冒網拍平台客服人員以認證為由，騙賣家匯款或填寫信用卡、銀行帳戶資料申辦電子支付盜轉，洪姓女子網拍500元卸妝品遇假客服，被騙匯款3萬元。

22歲洪姓女子8月收到臉書私訊，指欲購買她在臉書Marketplace販賣的500元卸妝品，但在7-11賣貨便交易較有保障，她依建議前往7-11賣貨便開賣場，傳送商品網址給對方，對方稱無法下單，傳來LINE ID稱是平台客服人員。

自稱客服來電，指洪未開通認證而無法使用賣場，接著自稱銀行人員來電，以認證為由要求匯款，稱驗證完成會退回款項，她依指示用網路銀行匯款3萬元，隔天與朋友聊天提及此事，經友人提醒才知受騙。

刑事局說，網拍平台不會以開通認證、簽署金流協議等要求匯款，賣家勿加入不明LINE ID，也不要依指示匯款或提供個人資料，已建議蝦皮購物、7-11賣貨便、全家好賣+等賣場在官方網站、App及賣家申請註冊、上架商品時加強宣導。

網路拍賣賣家被騙上升，詐騙集團假冒網拍平台客服人員以認證為由，騙賣家匯款或填寫信用卡、銀行帳戶資料申辦電子支付盜轉。圖／刑事局提供
網路拍賣賣家被騙上升，詐騙集團假冒網拍平台客服人員以認證為由，騙賣家匯款或填寫信用卡、銀行帳戶資料申辦電子支付盜轉。圖／刑事局提供

客服 7-11 網拍

延伸閱讀

「模犯生」查農穿越成男僕 「少爺」醉後曖昧賦詩告白

北巿女警斜槓當直播主反詐 網友抖內留言：可以留LINE嗎？

碩網攜手微軟 打造 LINE TAXI 及北捷一站式智慧場景服務

事故車廂未清用LINE致歉？台鐵：家屬若願意 會致電

相關新聞

影／台中男一手騎車一手拎箱 網讚「高手」 警：違法

台中市一名機車騎士在7日晚間被民眾拍到，以右手抓龍頭、左手拎行李箱的方式騎車，引發路人側目，有網友提供給媒體爆料，第二警...

海陸中尉營區死亡家屬忍痛辦告別式 陽光男孩模樣曝光

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長，5日清晨被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下；家屬強烈質疑死因不單純，國防部長邱國正在家屬...

沒開通認證？女網拍5百元卸妝品遇假客服 被騙匯款3萬

網路拍賣賣家被騙上升，詐騙集團假冒網拍平台客服人員以認證為由，騙賣家匯款或填寫信用卡、銀行帳戶資料申辦電子支付盜轉，洪姓...

新北永和驚見噴漆怪客 4金融機構遭汙損 連郵筒也遭殃

新北市永和區中山路一段上的中華郵政、國泰世華、中國信託、台北富邦等金融機構ATM，今天上午有民眾要提款時驚見ATM竟遭人...

接生好手獎、鳳凰獎都在此 頭份消防分隊好強

消防署甫表揚的「接生好手獎」，及公布的「鳳皇獎」，苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊陳朋忠、張仕勳分別獲獎，消防局...

1張貨單致貨車左漂移 撞斷電桿對向車也受害

高雄莊姓男子駕駛大貨車今早行經仁武區鳳仁路一帶時，為了撿飛起的貨單導致車輛行駛方向偏左，撞斷電桿後跨過安全島駛向對向車道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦