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碧山巖停車場一對男女陳屍車中 蒼蠅四處飛 男子上月留訊息即失蹤

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市內湖區碧山巖停車場今傳出1男1女陳屍車上，路人發現車外充滿蒼蠅不尋常報案，警方到場發現簡姓男子、吳姓女子陳屍車內，簡男上月底留下訊息後失蹤，初步排除他殺，將報請檢方釐清死因。

據悉，陳屍車內前座的37歲簡姓男子為失蹤人口，上個月留下相關訊息給家人就失蹤，家屬通報失蹤，另27歲吳姓女子陳屍後座，與簡男的關係尚待釐清。

今中午12時許，民眾在碧山巖停車場發現車輛四周都是蒼蠅，懷疑有異狀報案，警方獲報後發現雙人陳屍車內明顯死亡，鑑識小組採證，初步排除他殺可能，詳細死因，死亡時間將報請檢方相驗。

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失蹤 停車場

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