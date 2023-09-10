新北永和驚見噴漆怪客 4金融機構遭汙損 連郵筒也遭殃
新北市永和區中山路一段上的中華郵政、國泰世華、中國信託、台北富邦等金融機構ATM，今天上午有民眾要提款時驚見ATM竟遭人噴漆，連補摺機、零錢繳費機及郵局前郵筒也都遭殃。永和警方接獲民眾報案前往調查，經調閱監視器，發現1名男子凌晨5時持噴漆罐犯案，目前警方已鎖定嫌犯行蹤，積極追緝中。
據了解，今天上午有民眾至永和區中山路一段郵局ATM欲提款時，發現ATM遭人噴上紅漆，一旁的補摺機、零錢繳費機及郵筒也被噴上不明塗鴉字樣，民眾發現後立即報警。永和警方獲報派員趕抵，經調閱監視器後發現，清晨5時許有1名男子騎機車到郵局前下車，男子戴著安全帽持噴漆罐朝ATM噴灑。目前警方已鎖定噴漆客行蹤，將持續追查到案。
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