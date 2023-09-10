1張貨單致貨車左漂移 撞斷電桿對向車也受害

高雄莊姓男子駕駛大貨車今早行經仁武區鳳仁路一帶時，為了撿飛起的貨單導致車輛行駛方向偏左，撞斷電桿後跨過安全島駛向對向車道，倒塌電桿還害後方的江姓男子撞上，所幸兩車均無人受傷，肇事責任已由警方測繪釐清。

警方表示，當時莊男是沿鳳仁路南往北快車道行駛，他自稱開車時打開窗戶，造成車內的貨單被風吹起，他為了撿拾貨單，一不注意才讓行車方向偏左，最後撞上電桿。

仁武警方局獲報後到場，發現莊男轎車撞斷電桿後，還飛過安全島駛入對向車道後才停下，電桿底座斷掉傾倒占用南下內側兩快車道，原本行駛在莊男對向的江姓男子，因閃避不及，車輛撞上傾倒的電桿。