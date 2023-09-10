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影／住了40年的家變災區 台北大直高齡住戶嘆：何時可回家？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
一名住了40多年的楊伯伯，今一早也到應變中心頻問「何時可以回家？」記者林麗玉／攝影
一名住了40多年的楊伯伯，今一早也到應變中心頻問「何時可以回家？」記者林麗玉／攝影

台北市大直民宅塌陷案今天已經是第三天，除了民宅倒塌的單數號住戶恐難返家，今天更有多名雙數號及後排遭預防撤離的住戶，盼快一點回家住，一早就陸續有住戶來詢問，何時可以返家、可以回家拿東西？就有一名住了40多年的楊伯伯，今一早也到應變中心問「何時可以回家？」現在住旅館空間小，不像住了40年的家，也沒有椅子坐，真的很不舒服。

楊伯伯說，他是這個社區一開始蓋就買進來的第一批住戶，已經住在這裡40多年，現在家裡只有自己一個人住，這次發現房子傾斜狀況，真的是第一次遇到，還好他的房子在後排，受損不嚴重，不過他也擔心，現在看沒有龜裂等狀況，但以後還真不曉得....。

提到未來是否願意加入公辦都市更新？楊伯伯話說得很直接，他表示，當然是看條件問題，「尤其他的房子現在還好好的，為什麼要都更？尤其建商願意都更，一定是談條件，對住戶來說，條件不好怎麼談？」

另外，還有高齡的爺爺在家人陪同下，詢問何時可以回家拿東西，還一直問里長，不是說基地已經穩定了，怎麼還不給大家回家去？「我從後面的後門進去不行嗎？」里長也只能無奈安撫，現在基地周邊都還在施工，還是有危險。

大直民宅傾斜 基泰建設

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