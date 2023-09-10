影／住了40年的家變災區 台北大直高齡住戶嘆：何時可回家？
台北市大直民宅塌陷案今天已經是第三天，除了民宅倒塌的單數號住戶恐難返家，今天更有多名雙數號及後排遭預防撤離的住戶，盼快一點回家住，一早就陸續有住戶來詢問，何時可以返家、可以回家拿東西？就有一名住了40多年的楊伯伯，今一早也到應變中心問「何時可以回家？」現在住旅館空間小，不像住了40年的家，也沒有椅子坐，真的很不舒服。
楊伯伯說，他是這個社區一開始蓋就買進來的第一批住戶，已經住在這裡40多年，現在家裡只有自己一個人住，這次發現房子傾斜狀況，真的是第一次遇到，還好他的房子在後排，受損不嚴重，不過他也擔心，現在看沒有龜裂等狀況，但以後還真不曉得....。
提到未來是否願意加入公辦都市更新？楊伯伯話說得很直接，他表示，當然是看條件問題，「尤其他的房子現在還好好的，為什麼要都更？尤其建商願意都更，一定是談條件，對住戶來說，條件不好怎麼談？」
另外，還有高齡的爺爺在家人陪同下，詢問何時可以回家拿東西，還一直問里長，不是說基地已經穩定了，怎麼還不給大家回家去？「我從後面的後門進去不行嗎？」里長也只能無奈安撫，現在基地周邊都還在施工，還是有危險。
大直民宅傾斜案 新聞整理包
▪【災民安置】超過400名大直坍塌案災民怎長期安置？李四川曝返家時間
▪【倒塌元凶】大直民宅塌陷…土質鬆軟是元兇！專家點出「雙北這兩區」也是
▪【總經理神隱】基泰總經理放鳥市府、拒接川伯電話 李四川：最嚴重譴責
▪【提告基泰】大直損鄰案王鴻薇等人按鈴提告基泰 北檢：已分他字案偵辦
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言