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台中多元計程車疑闖紅燈 撞飛騎機車外送員命危

中央社／ 台中10日電

1輛多元計程車今天凌晨行經台中市西區疑闖紅燈，與外送員騎乘的機車發生碰撞，騎士噴飛倒地，一度失去生命徵象，送醫急救恢復心跳但仍有生命危險，警方釐清肇事原因。

台中市警察局第一分局指出，39歲謝姓男子駕駛多元計程車，凌晨1時49分由大昌街沿公益路外車道行駛，38歲吳姓外送員騎車由大墩12街沿東興路外側車道行駛，雙方在東興路與公益口路口發生碰撞。

警方調閱路口監視器畫面發現，當時公益路車道的交通號誌為紅燈，謝男未減速通過路口直接撞上綠燈直行的吳男，因撞擊力道猛烈，吳男連人帶機車噴飛重摔在地，謝男車子也衝到對向車道，右前車頭嚴重毀損，現場汽機車零件散落一地。

吳男全身多處受傷，當場失去生命跡象，緊急送醫已恢復心跳，因傷重仍有生命危險，目前搶救中，謝男未受傷。

警方表示，雙方均無酒精反應，初判因謝男闖紅燈釀禍，全案除依道路交通事故處理程序，轉交通大隊釐清確切肇事原因。

車道 外送員

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