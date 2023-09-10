偷機台零錢全被實況轉播 機台主氣炸 報警逮通緝犯

毒品、竊盜通緝的45歲陳姓男子因無業缺錢花用，近期多次至新北市板橋、土城等地娃娃機店，持工具破壞機台竊取零錢。陳男前天至板橋1間娃娃機店犯案時，機台主透過監視器發現立即報警，板橋警獲報迅速趕抵，將還在破壞零錢箱的陳男當場逮捕，清查發現陳男至少犯下4起娃娃機台竊案，詢後依法送辦。

據了解，無業的陳姓男子因竊盜、毒品案遭新北地院及地檢署通緝，陳男因缺錢花用，竟鎖定新北市板橋、土城等地無人看管的娃娃機店，趁凌晨四下無人之際，持手提圓盤電磨機、紅色十字起子及鋸刀等工具，破壞機台零錢箱竊取財物，從8月底至今已犯下4起竊案。遭竊的娃娃機台主氣的將拍到的陳男照片上傳娃娃機台主群組提醒同業注意。

陳男因食髓知味，8日凌晨4時許再度至板橋區四川路1間娃娃機店犯案。娃娃機台主查看監視器時，赫然發現有人正在破壞機台氣得立即報警。板橋警方獲報立即趕往，當場逮捕正在行竊的陳男，並查扣手提圓盤電磨機、十字起子及鋸刀等作案工具。