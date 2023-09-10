快訊

解密手遊代儲灰色產業鏈 玩家為省錢恐淪詐騙洗錢工具

台灣人在販賣市場價碼好？救援困難有錢有公文也沒用

終結2天神隱 李四川證實：今基泰開會 做出提撥1億等3點初步結果

影／高雄轎車突變換車道 機車騎士煞不及撞上傷重不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

郭姓男子5日駕車行經高雄三民區澄清路與文武街口時，突然變換車道，導致後方機車騎士王姓男子煞車不及，撞上轎車，人車倒地滑行約3公尺，王男因頭部重創，送醫搶救一天仍宣告不治，家屬在網路徵求過往行車記錄器，事發影像曝光，只見王撞上轎車後倒地不起發生意外。

家屬在臉書社團「高雄大小事」委託友人貼文指出，「機車騎士是我的哥哥，哥哥不幸離開了， 請問有人能提供當時經過車禍地段的行車紀錄影像嗎？」留言令人鼻酸。

三民二警分局警方調查，該起車禍發生在5日晚間近8時許，當時郭姓男子（27歲）駕車沿沿澄清路外快車道南向北靠右直行，欲右轉建國路，因突變換車道，導致後方同向直行的機車騎士王姓男子（43歲）煞車不及，直接撞上轎車左側保險桿。

王男機車車身毀損、人倒地不起，警方獲報到場處理，當時王男手腳擦傷、顱內出血，雖經救護元緊急送醫搶救，仍於隔天晚上7時許宣告不治。

警方當時先對郭男進行酒測，無酒駕行為，王男送醫後經抽血檢測也無酒精反應；郭聲稱當時欲右轉建國路，未注意後方有騎士。

警方調閱監視器追查，初步研判，郭男變換車道時，未讓直行車先行，已違反道路交通安全規則第98條第1項6款，另王男亦未保持安全距離，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判，警詢後，依過失致死罪嫌將郭移送偵辦。

高雄郭姓男子駕車行經三民區澄清路欲左轉建國路，致後方騎機車的王姓男子煞車不及撞上，送醫搶救1天仍不治；郭男轎車保險桿受損。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子駕車行經三民區澄清路欲左轉建國路，致後方騎機車的王姓男子煞車不及撞上，送醫搶救1天仍不治；郭男轎車保險桿受損。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子駕車行經三民區澄清路欲左轉建國路，致後方騎機車的王姓男子煞車不及撞上，送醫搶救1天仍不治。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子駕車行經三民區澄清路欲左轉建國路，致後方騎機車的王姓男子煞車不及撞上，送醫搶救1天仍不治。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子駕車行經三民區澄清路欲左轉建國路，致後方騎機車的王姓男子煞車不及撞上，送醫搶救1天仍不治。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子駕車行經三民區澄清路欲左轉建國路，致後方騎機車的王姓男子煞車不及撞上，送醫搶救1天仍不治。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子駕車行經三民區澄清路欲左轉建國路，致後方騎機車的王姓男子煞車不及撞上，送醫搶救1天仍不治，王男機車毀損。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子駕車行經三民區澄清路欲左轉建國路，致後方騎機車的王姓男子煞車不及撞上，送醫搶救1天仍不治，王男機車毀損。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子駕車行經三民區澄清路欲左轉建國路，致後方騎機車的王姓男子煞車不及撞上，送醫搶救1天仍不治。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子駕車行經三民區澄清路欲左轉建國路，致後方騎機車的王姓男子煞車不及撞上，送醫搶救1天仍不治。記者石秀華／翻攝

車道 機車騎士 車禍

延伸閱讀

影／轎車肇事逃逸 南警速拘提肇逃男子到案

高雄猴的日常花樣多 清晨闖民家攀塔看日出

高雄轎車駛出漢神巨蛋看錯號誌 糗卡分隔島路人看傻眼

8歲神童Nana舞藝了得 高雄霹靂舞國際大賽奪冠

相關新聞

南市賓士車自撞夫妻雙亡3傷 疑車速過快大雨打滑失控

台南市佳里區今凌晨發生重大車禍，一輛賓士車滿載5人滂沱大雨高速行駛，不明原因自撞路旁電線桿5人送醫，駕駛及副駕駛急救後不...

北市大安透天民宅起火 7人夢中驚醒「爬到隔壁棟」逃生

台北市大安區通化街181巷1棟兩層樓頂加1層民宅，今天上午6點半發生火警，住戶在睡夢中驚醒，嚇得慌張逃生，由於起火點在1...

影／台中男一手騎車一手拎箱 網讚「高手」 警：違法

台中市一名機車騎士在7日晚間被民眾拍到，以右手抓龍頭、左手拎行李箱的方式騎車，引發路人側目，有網友提供給媒體爆料，第二警...

高雄轎車駛出漢神巨蛋看錯號誌 糗卡分隔島路人看傻眼

陳姓男子日前至漢神巨蛋百貨逛完街，深夜從停車場駛出後，見行人專用號誌綠燈，以為可直接左轉，往前行駛卻當場卡在路中央分隔島...

偷機台零錢全被實況轉播 機台主氣炸 報警逮通緝犯

毒品、竊盜通緝的45歲陳姓男子因無業缺錢花用，近期多次至新北市板橋、土城等地娃娃機店，持工具破壞機台竊取零錢。陳男前天至...

石虎死在高鐵站附近道路是路殺？ 保育員：也曾有被流浪狗咬死

一隻石虎上午被發現死在台中烏日高鐵站附近道路，地上有不少血跡。騎腳踏車運動經過的林姓市民發現，立即通報台灣石虎保育協會等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦