影／高雄轎車突變換車道 機車騎士煞不及撞上傷重不治

郭姓男子5日駕車行經高雄三民區澄清路與文武街口時，突然變換車道，導致後方機車騎士王姓男子煞車不及，撞上轎車，人車倒地滑行約3公尺，王男因頭部重創，送醫搶救一天仍宣告不治，家屬在網路徵求過往行車記錄器，事發影像曝光，只見王撞上轎車後倒地不起發生意外。

家屬在臉書社團「高雄大小事」委託友人貼文指出，「機車騎士是我的哥哥，哥哥不幸離開了， 請問有人能提供當時經過車禍地段的行車紀錄影像嗎？」留言令人鼻酸。

三民二警分局警方調查，該起車禍發生在5日晚間近8時許，當時郭姓男子（27歲）駕車沿沿澄清路外快車道南向北靠右直行，欲右轉建國路，因突變換車道，導致後方同向直行的機車騎士王姓男子（43歲）煞車不及，直接撞上轎車左側保險桿。

王男機車車身毀損、人倒地不起，警方獲報到場處理，當時王男手腳擦傷、顱內出血，雖經救護元緊急送醫搶救，仍於隔天晚上7時許宣告不治。

警方當時先對郭男進行酒測，無酒駕行為，王男送醫後經抽血檢測也無酒精反應；郭聲稱當時欲右轉建國路，未注意後方有騎士。