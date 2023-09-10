影／台中男一手騎車一手拎箱 網讚「高手」 警：違法

台中市一名機車騎士在7日晚間被民眾拍到，以右手抓龍頭、左手拎行李箱的方式騎車，引發路人側目，有網友提供給媒體爆料，第二警分局表示，此案未接獲民眾檢舉，不過根據影片狀況，騎士已違法，最高可罰600元。

經查，台中市一名機車騎士在7日晚間6時許被拍到，騎機車行經北區漢口路時，以右手騎車、左手拎行李箱方式騎乘，被後方民眾拍下，驚呼是「高手在民間」，不過因當時天雨，此種騎車方式，也讓其他用路人擔心，釀成意外，因此提供給媒體爆料。

第二警分局檢視影片後指出，此案未接獲民眾檢舉，不過檢視影片後認為，依照規定，機車附載物品，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣十公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺。

二分局說，該名騎士駕駛行為明顯違反道交條例第31條第5項，依法可處300元以上600元以下罰鍰。