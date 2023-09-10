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影／轎車肇事逃逸 南警速拘提肇逃男子到案

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市中西區海安路與民族路口，昨天凌晨5點49發生賓士車與貨車擦撞車禍，賓士車車頭全毀，連引擎蓋都被掀開，駕駛肇事逃逸，24歲薛姓男駕駛昨天傍晚被警方拘提到案。警詢後今天將依公共危險肇事逃逸、過失傷害等罪嫌法辦。

警方調查，昨天凌晨5點49分獲報在海安路與民族路口發生車禍，員警到場查明是1輛賓士車與1輛貨車於路口發生擦撞事故，但賓士車肇事後即駕車離去。員警追查在900公尺外北區海安路三段與國華街口尋獲該肇事車，現場未發現駕駛人。

貨車徐姓駕駛頭部、膝蓋挫傷，經前往醫院診療後無礙並已至派出所提出過失傷害及肇事逃逸告訴。

員警積極查發發現駕駛薛姓男子離開現場後，將車輛停放於海安路停車場，馬上聯絡友人，載往和緯路3段某汽車旅館內躲藏，並於9日下午2點30分許掌握行蹤前往訪查時，拒絕開門並要警察拿拘票來。

警方立即報請檢察官核發拘票，昨天傍晚5點多逮捕到案，囂張氣燄全無、乖乖趴地為警上銬帶回。員警帶回調查，酒測值零。

據了解，薛表示事故當時其同車友人方姓男子頭部受傷，為載其就醫離開現場。

24歲薛姓男子（中）涉嫌肇事逃逸，昨天傍晚被警方拘提到案。警詢後今天將依公共危險肇事逃逸、過失傷害罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻 攝
24歲薛姓男子（中）涉嫌肇事逃逸，昨天傍晚被警方拘提到案。警詢後今天將依公共危險肇事逃逸、過失傷害罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻 攝

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