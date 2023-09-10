老翁釣魚失蹤 一處水域混濁難見底 義消躬身下潛找到他

陳姓老翁昨天和妻子到新北市瑞芳區的基隆河床釣魚，陳妻發現丈夫失蹤報案，消防人員昨天未尋獲，今天上午再次組隊前往救援，在老翁釣魚地點下游150到200公尺處水域，發現老翁沉入河中已經死亡，搬運上岸後交由檢警接手處理，釐清死因。

家住桃園年過八十的陳姓老翁，昨天上午開車載妻子到瑞芳區蛇子形路底的基隆河床釣魚。中午收竿、收拾裝備準備回家，陳妻走在前面，走上河岸要上車時，發現應該走在她後面的丈夫遲未出現，返回河床找了約2個小時都沒找到人，才打119求救。

新北市消防局出動金山中隊和瑞芳、瑞亭、金山、橫科、社后及秀峰分隊，共14車29人到現場後兵分三路，第一組岸巡，第二潛水，第三組操控空拍機搜救，但到晚間仍未找到人。

救難人員今早8點到現場再次搜救，共動員消防員21人、義消21人和水陸搜救設備分組搜救。瑞芳義消上午9點51分回報，在陳姓老翁釣魚處下游約150到200公尺水域，發現水流湍急，較為混濁，難以見底，因此躬身下潛查看，發現陳姓老翁沉入河底，已經死亡。