影／誇張女涉行竊賣場68件商品 起出贓物擺滿派出所

YouTuber「好棒Bump」受託前往柬埔寨救援，發現詐騙園區就像科學園區，位於柬埔寨七星海灣，裡面有很多詐騙公司，且在警方、公部門有內應，即便拿了公文和贖金，仍不見得可以順利把人救回。

2023-09-10 08:00