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影／誇張女涉行竊賣場68件商品 起出贓物擺滿派出所

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

40歲戚姓女子分別於8月28日、9月1日、6日，多次進入台南市中華西路二段某連鎖量販商場內，以大型手提包藏放68件商品掩藏得逞。案經店員發現商品數量短缺7日報警。警方調閱周邊監視器以車追人，本月8日前往戚女住處起獲行竊物品，警詢後竊盜罪嫌法辦。

台南市警二分局中正派出所員警接獲報案，調閱影像發現，戚女前後3天，利用中元普渡前人多之際，以每天多次搬運方式，趁著客人眾多、店員繁忙疏未注意，行竊物品並藏入手提袋分次搬運大量商品得逞。

員警到她住處帶回調查時，在房內起獲大量行竊所得商品，也耗費多名員警來搬運及清點。滿滿商品陳列於派出所內，不知情民眾還以為派出所正在中元普渡祭拜中。據了解，戚女表示偷來物品是供自己使用。

經商場派員到場確認遭竊物品高達68項，近4萬元、大略項目分類冰糖燕窩(20瓶)、椰子水(20瓶)、餅乾、肉乾條、海苔、咖啡、蜂蜜、紙巾、頭髮柔順組、皮膚保濕防曬組、面膜、保養品、床單組等，清點無誤後領回，全案調查後將戚女依竊盜罪嫌函送台南地檢署法辦。

40歲戚姓女子涉嫌偷取某連鎖量販商場內大量商品，滿滿商品陳列於派出所內。記者黃宣翰／翻攝
40歲戚姓女子涉嫌偷取某連鎖量販商場內大量商品，滿滿商品陳列於派出所內。記者黃宣翰／翻攝

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