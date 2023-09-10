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高雄轎車駛出漢神巨蛋看錯號誌 糗卡分隔島路人看傻眼
陳姓男子日前至漢神巨蛋百貨逛完街，深夜從停車場駛出後，見行人專用號誌綠燈，以為可直接左轉，往前行駛卻當場卡在路中央分隔島動彈不得，讓路人看傻眼；警方獲報趕抵，陳男未受傷，也無酒駕行為，依一般車禍處理。
網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中，只見一輛白色轎車從漢神巨蛋百貨的停車場駛出，直接從僅能供行人穿越的路口行駛，結果當場卡在路中央的分隔島上，讓過往路人和單車騎士看傻眼。
左營警分局指出，該起車禍發生在1日深夜10時37分許，當時陳姓男子（25歲）從博愛二路漢神巨蛋百貨停車場駛出後，見行人專用號誌綠燈，誤以為汽車可直接晚北行駛，於是往前駛卻卡在路中央的分隔島。
警方獲報前往處理，陳男未受傷，經酒測無酒駕行為，現場測繪事故圖後，依一般車禍處理。
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