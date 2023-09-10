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南市賓士車自撞夫妻雙亡3傷 疑車速過快大雨打滑失控

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市佳里區今凌晨發生重大車禍，一輛賓士車滿載5人滂沱大雨高速行駛，不明原因自撞路旁電線桿5人送醫，駕駛及副駕駛急救後不治，警消初判，疑大雨車速過快車子打滑失控釀禍，初步排除酒駕。

車禍發生在今凌晨0時許，一輛賓士轎車沿著市道176線佳里往佳麻豆方向（西往東），高速行經佳里區民安里久井加油站，不明原因衝過對面車道高速撞斷消防栓、電線桿及，車子扭曲變形卡在電線桿，車上3男2女傷勢均嚴重一度受困。

不願曝光的目擊者說，當時肇事的賓士車車速相當快，且又正下著大雨，車子疑似煞車打滑失控衝至對向車道撞上電線桿及消防栓，現場發出激烈聲響。

台南市消防局0時16分獲報，調派佳里、西港、將軍、七股、麻豆等分隊7車15名消防隊員趕至，先後將傷者分別送往佳里奇美及麻豆新樓醫院救治，初步未聞到酒味，研判應是單純自撞車禍。

其中，駕駛座及副駕駛座為夫妻，家住佳里區，從事服務業開車的40歲黃姓丈夫及25歲陳姓妻子救出後已無意識，到院前已OHCA(到院前心肺功能停止），持續搶救兩人仍雙雙不治。

後座3人為2男1女，均為20多歲，也是佳里人，為死者黃某的友人，當時由黃開車搭載一起出門，由於3人傷重住院中，警方將待傷勢穩定再進一步詢問釐清。

南市賓士車凌晨自撞，不幸造成一對夫妻死亡及3名乘客受傷， 疑車速過快大雨打滑失控釀禍。圖 ／民眾提供
南市賓士車凌晨自撞，不幸造成一對夫妻死亡及3名乘客受傷， 疑車速過快大雨打滑失控釀禍。圖 ／民眾提供
南市賓士車凌晨自撞，不幸造成一對夫妻死亡及3名乘客受傷， 疑車速過快大雨打滑失控釀禍。圖 ／民眾提供
南市賓士車凌晨自撞，不幸造成一對夫妻死亡及3名乘客受傷， 疑車速過快大雨打滑失控釀禍。圖 ／民眾提供
南市賓士車凌晨自撞，不幸造成一對夫妻死亡及3名乘客受傷， 疑車速過快大雨打滑失控釀禍。圖 ／民眾提供
南市賓士車凌晨自撞，不幸造成一對夫妻死亡及3名乘客受傷， 疑車速過快大雨打滑失控釀禍。圖 ／民眾提供

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