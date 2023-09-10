夜間拋錨女駕駛無奈求援 警員冒雨推車協助脫困

台南受到低壓帶影響，天氣不穩定，昨晚市區下起局部陣雨。警員昨晚8點多巡邏，在中西 區民生路段發現紅色轎車拋錨於路中，考量夜晚下雨視線不佳，為避免追撞危險及交通擁塞，冒雨協助推車，順利將車輛移置路旁，恢復交通順暢。

台南市警二分局海安派出所警員董晉瑋、袁禎懋，昨天晚間8點多執行巡邏勤務時，在中西區民生路與康樂街口發現一輛汽車拋錨於路中，連忙上前了解情況。 35歲李姓女駕駛表示，車輛突然拋錨無法移動。

當時交通尖峰時段，且又遇下雨天，警員為避免事故發生及交通擁塞，隨即協力將車輛推至路旁等待拖吊，李姓女駕駛對於警員的協助相當感激。