夜間拋錨女駕駛無奈求援 警員冒雨推車協助脫困
台南受到低壓帶影響，天氣不穩定，昨晚市區下起局部陣雨。警員昨晚8點多巡邏，在中西 區民生路段發現紅色轎車拋錨於路中，考量夜晚下雨視線不佳，為避免追撞危險及交通擁塞，冒雨協助推車，順利將車輛移置路旁，恢復交通順暢。
台南市警二分局海安派出所警員董晉瑋、袁禎懋，昨天晚間8點多執行巡邏勤務時，在中西區民生路與康樂街口發現一輛汽車拋錨於路中，連忙上前了解情況。 35歲李姓女駕駛表示，車輛突然拋錨無法移動。
當時交通尖峰時段，且又遇下雨天，警員為避免事故發生及交通擁塞，隨即協力將車輛推至路旁等待拖吊，李姓女駕駛對於警員的協助相當感激。
台南市警二分局提醒，民眾駕車出門前，應先行檢查油量是否充足或有無其他故障情事，如遇車輛故障導致交通阻塞，可撥打110請求協助，並聯絡道路救援拖吊排除。
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