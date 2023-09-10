放完高空煙火沒收拾就走 燒損公園販賣機 警追3車10餘人查辦
昨天深夜新北市三重區大都會公園北側停車場，一群人開心放完高空煙火後，分乘3輛汽車離去。不久煙火紙盒餘溫助燃起火波及一台自動販賣機，現場保全人員發現趕緊持滅火器撲滅火勢，旋即報警處理。目前警方鎖定涉案3車，將循線通知到案說明，依法究辦。
據了解，昨天深夜11時57分左右，新北市三重區疏洪十六路大都會公園北側停車場自動販賣機起火，保全人員趕緊持滅火器噴灑。警、消獲報派員趕抵，現場火勢已經撲滅，現場勘察自動販賣機殼燒黑毀損，機台旁則棄置大批已燃放完的高空煙火紙盒，研判是煙火紙盒餘溫助燃釀禍。
經警調閱現場監視器畫面，發現案發前有10多人在停車場燃放煙火，隨後分乘3輛汽車離去。目前警方以車追人循線通知相關人到案說明釐清，依法究辦。
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